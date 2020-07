Cameroun: L'OMS remet au Ministère de la Santé Publique 183 concentrateurs d'oxygène destinés aux 10 régions du Cameroun

Ajoutés à 6000 écouvillons remis la semaine précédente, l'ensemble acquis sous financement ECHO, est évalué à 130 000USD, soit 78 903 996 FCFA

Visiblement satisfait, le Ministre de la Santé Publique, le Docteur Manaouda Malachie, a chaleureusement remercié l'Organisation mondiale de la Santé et l'Union Européenne à travers son service de Protection Civile et d'Aide Humanitaire, ECHO, pour ce don.

183 concentrateurs d'oxygène de marque Canta, modèle V8-WN-NS, 183 appareils, facilement maniables, mobiles sur roues, qui recueillent et concentrent l'oxygène ambiant, capables de fonctionner sans arrêt pendant 5 ans et plus. Pas d'achat de bonbonnes d'oxygène, pas d'installation coûteuse et complexe, un véritable bol d'air pour les formations sanitaires du pays destinées à les recevoir, et qui pourront ainsi « assister les malades en leur fournissant de l'oxygène en maintes occasions dont les interventions chirurgicales, la réanimation des patients dans un état critique, les pneumonies aigues y compris les cas sévères de la covid-19 », a souligné le Représentant de l'OMS, le Docteur Phanuel Habimana, qui a précisé que ces appareils équipés de régulateurs de tension seront déposés dans les régions par les soins de l'OMS, selon la répartition faite par le Ministre de la Santé Publique. Le Représentant de l'OMS en a profité pour remercier l'Union européenne pour son appui financier à travers son programme humanitaire ECHO, dont le financement a permis de réaliser l'achat de ces concentrateurs. Le coût total de ces appareils et kits de diagnostic est estimé à soixante-dix-huit millions neuf cents trois mille neuf cent quatre-vingt-seize francs CFA (78 903 996 FCFA), environ 130 000USD.

Son Excellence Hans Peter Schadek, Ambassadeur, Chef de Délégation de l'Union Européenne au Cameroun a exprimé sa satisfaction : « je suis particulièrement content car cette fourniture est une démonstration de solidarité. Elle est une contribution effective, visible, concrète, et on voit la destination. Pour moi, voilà la réalité du don. Nous allons poursuivre notre soutien au Cameroun ».

Présent également, l'Ambassadeur de l'Ordre de Malte, pays dont une délégation de Malteser-International, équipe d'urgence humanitaire malte, est venue à la demande du Cameroun le soutenir dans la réponse Covid-19.

La cérémonie s'est déroulée en 2 temps : une remise symbolique au cabinet du Ministre de la Santé Publique avec prises de parole, et le passage en revue de plusieurs concentrateurs déployés pour la circonstance, suivi d'un échange avec la presse.