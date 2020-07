Soudan: Le comité d'autonomisation restaure un certain nombre de propriétés

Khartoum — Le comité de la suppression de l'autonomisation et d'anti-corruption a rendu public dimanche une décision de restaurer un certain nombre de terres et de propriétés appartenant à chacun des Ali Osman Mohamed Taha, Widad Babiker et leurs fils, Mohamed Atta Abbas, Hashim Mohamed Mohamed Khair, la compagnie Lazutin , Ibrahim Al-Khawad et Jamal Mohamed Abdulla Alwali en faveur du gouvernement du Soudan et du ministère des Finances et de la Planification économique.