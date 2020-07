Gabon: MBIGOU/ Remise des kits Alimentaires à plus de 150 récipiendaires

L'association des veuves et orphelins du Gabon (avogab) a offert plus de 150 kits alimentaires aux couches les plus démunies de la commune de Mbigou. C'est un don d'Alice Amiar épouse Ovenga, membre du bureau politique et au conseil municipal de Mbigou au compte du parti démocratique gabonais.

C'est le quartier commercial de la commune de Mbigou qui a servi de cadre à la distribution des kits alimentaires aux personnes les plus défavorisées. Au total, 150 veuves et orphelins ont bénéficié de ce don d'Alice Amiar épouse Ovenga, membre du bureau politique et au conseil municipal de Mbigou. Il a été aussi question de sensibiliser les uns et les autres sur l'application des mesures barrières.

Parlant de la crise sanitaire qui sévit dans le monde, le médecin en chef de cette localité, a invité les populations au strict respect des mesures barrières pour éviter d'être contaminé. « Il faut respecter et observer les mesures barrières. Le port du masque, le lavage des mains et la distanciation sociale sont les moyens de protection contre le coronavirus » insiste-t-il.

Le député suppléant du premier siège de la Boumi-Louétsi Eric Kourchi et bien d'autres partisans du parti démocratique gabonais étaient de la cérémonie pour accompagner Alice Amiar épouse Ovenga, membre du bureau politique.