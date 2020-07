Algérie: Commission de la Fetwa - Réunion pour le renforcement des mesures contre la COVID-19

Alger — La Commission de la Fetwa relevant du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, s'est réunie lundi à Alger avec les membres du Comité scientifique de suivi de l'évolution du coronavirus pour le renforcement des mesures préventives face au nouveau coronavirus (covid-19) durant la saison estivale et en prévision des prochaines occasion sociales et religieuses dont les fêtes et l'Aïd el Adha.

Inaugurant les travaux de cette réunion en présence du porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution du coronavirus, Dr. Djamal Fourar et des membres des deux commissions, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a affirmé que cette rencontre s'inscrivait dans le cadre d'une action de coordination entre les deux secteurs au titre de la coopération gouvernementale intersectorielle visant la consolidation des dispositions de prévention et des mesures de sensibilisation face à la propagation de la pandémie de la Covid-19.

Cette réunion qui sera suivie d'autres rencontres vise l'échange de vues entre les membres desdeux commissions dans le but de renforcer les mesures préventives face à la pandémie durant la saison estivale et en prévision des prochaines occasions sociales et religieuses dont les fêtes et l'Aïd el Adha.

Pour sa part, M. Fourar a rappelé la conjoncture sanitaire caractérisée par la propagation du nouveau coronavirus ainsi que les mesures préventives prises à cet égard.

Après avoir relevé certains cas de non-respect des gestes barrières durant l'Aid El Fitr, d'où l'augmentation des cas confirmés, le même responsable a mis en avant l'importance de respecter ces mesures de prévention lors des prochaines occasions notamment Aid El Adha.