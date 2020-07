Cote d'Ivoire: COVID 19 - Le ministre Abinan ne souhaite pas « ça même à son pire ennemi »

Au cours du point de presse animé le lundi 6 juillet 2020, au terme de l'adoption de deux projets de loi sur le régime de prévoyance sociale des travailleurs indépendants, et de l'organisation des institutions de prévoyance sociale par les sénateurs ivoiriens, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Pascal Kouakou Abinan a révélé à la presse , la période difficile qu'il a traversée après avoir contracté le COVID-19.

« Je ne peux pas vous expliquer comment cela est arrivé puisque je me suis retrouvé à l'hôpital et après des examens, on me dit que je suis atteint.(... ) Ce que je peux dire , c'est que c'est une maladie invalidante et ça a été une période difficile. On ne souhaite pas ça même à son pire ennemi », a-t-il fait savoir.

Il invité les uns et les autres à se faire dépister. Au cas où ils seront déclarés positifs, il a précisé : « Qu'ils sachent que la prise en charge est automatique . Il ne faut pas jouer avec parce qu'il y va de l'avenir de la Côte d'Ivoire ».

Il a rappelé qu'après deux semaines de traitement, il a été déclaré guéri.