Cote d'Ivoire: Révision liste électorale dans le Guemon - Serey Doh donne une tendance favorable au Rhdp, dénonce le mercantilisme politico-médiatique

Le coordonnateur régional du RHDP du Guemon, Dr Célestin Serey Doh a déclaré lundi 06 juillet 2020 lors d'une rencontre avec les structures de bases du RHDP du Guemon que la région est désormais un bastion du RHDP au vu des chiffres provisoire de l'opération de la révision de la liste électorale, qui a pris fin le 5 juillet 2020.

« Grâce à vous, nous venons de faire du Guemon le bastion du RHDP. Merci à vous les coordinateurs régionaux, délégués départementaux, communaux, responsables CEGEL, responsables des femmes et des jeunes d'avoir gagné le pari de la mobilisation et du grand nombre d'inscrits sur la liste électorale", a dit le premier responsable des Houphouëtistes du Guemon.

Il a invité les militants du parti au pouvoir à la vigilance : « Soyons vigilants face aux provocations de certains politiciens de salon qui passent leur temps dans le mercantilisme politico-médiatique. Je suis sur le terrain avec les structures du parti pour offrir la plus belle victoire à notre candidat Amadou Gon Coulibaly Je travaille sur le terrain avec les structures du parti pour offrir la plus belle victoire à notre candidat. Nous sommes des femmes et des hommes de terrain, et c'est le terrain qui fera la différence. Nous avons les arguments et les moyens. Dans l'union et la solidarité toujours à l'écoute de la haute direction du parti ».

Il exprimé la gratitude des militants du RHDP du Guemon au président du directoire du parti Alassane Ouattara, au président du directoire Amadou Gon Coulibaly et au directeur exécutif le ministre Adama Bictogo qui ont tout mis en œuvre pour la réussite de l'opération dans le Guemon.