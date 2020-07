Cote d'Ivoire: Kouadio Kouadio Arnaud - "La victoire d'Henri Konan Bédié permettra aux ivoiriens d'être réconciliés et de vivre ensemble"

Au cours d'une rencontre tenue le mercredi 01 juillet 2020 dans un cadre privé à Bouaké, des responsables d'associations de jeunes et de femmes du PDCI-RDA de la commune se sont engagées pour la victoire d'Henri Konan Bédié, président du PDCI à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020.

"Avec l'annonce de la candidature du président Henri Konan Bédié à l'élection présidentielle d'octobre 2020, c'est la volonté d'une jeunesse ivoirienne qui se réalise.

Avec lui au pouvoir, les jeunes et les femmes pourront accéder aux responsabilités pleines et entières dans la gestion des affaires publiques. La victoire d'Henri Konan Bédié permettra également aux ivoiriens d'être réconciliés et de vivre ensemble.

C'est pourquoi il est de l'intérêt pour tous de tout mettre en œuvre pour la victoire du président Henri Konan Bédié et du PDCI-RDA au soir du 31 octobre 2020. À Bouaké, nous mettrons tout en œuvre pour vous apporter cette victoire.

Nous allons investir la ville et faire du porte à porte", a dit Kouadio Kouadio Arnaud, président de jeunesse urbaine PDCI-RDA à Bouaké. Qui avait à ses côtés, Assi Jaochain et Akissi Kouassi, respectivement secrétaire de section à Broukro et présidente des femmes.

Au cours de cette rencontre, au nom de ses camarades, il a salué les récentes nominations de Messieurs Konan Konan Denis et Kouadio Kouadio Nestor en tant que vice-présidents du parti pour défendre les couleurs du parti à Bouaké lors de la prochaine campagne électorale.

Saluant ces nominations, les jeunes et les femmes PDCI-RDA venus des quatre coins de la commune ont plaidé auprès du président Henri Konan Bédié et de Maurice Kacou Guikahué, secrétaire général exécutif du PDCI-RDA pour "aussi", la nomination de d'Allou Konan, doyen d'âge des cadres PDCI-RDA de la région de Gbêkê pour diront-ils, sa capacité de mobilisation et sa maitrise du terrain politique à Bouaké.

"Le doyen Allou Konan est un maillon essentiel du PDCI-RDA à Bouaké. C'est un leader mu par l'amour du parti et par celui des militants. Allou Konan est un rassembleur capable de réconcilier nos cadres. C'est un homme d'expérience attaché de valeurs de dialogue.

Il a du génie politique. Vu sa détermination et sa constante disponibilité à servir, sans relâche le parti, le doyen Allou Konan un pilier à ajouter aux vice-présidents Konan Konan Denis et Kouadio Kouadio Nestor à Bouaké pour les campagnes électorales à venir.

Il est très actif sur la scène politique avec l'ambition affichée jusqu'alors de reconduire le président Bédié à la présidence de la République. Allou Konan a toujours su apporter son soutien à Henri Konan Bédié.

Et pour mener le combat de la victoire, nous voulons que le doyen Allou Konan soit dans l'équipe de choc mis en place à Bouaké pour la reconquête du pouvoir par le président Henri Konan Bédié au soir du 31 octobre 2020. C'est notre doléance", a expliqué Kouadio Kouadio Arnaud justifiant le choix porté sur l'homme.

Avant d'exhorter les militants à maintenir la cohésion, à renforcer l'unité du parti et à se tenir prêts et mobilisés pour les élections à venir.