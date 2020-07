Burkina Faso: Ce que Blaise veut...

Blaise Compaoré n'a pas encore donné de réponse à Eddie Komboigo ? Depuis le temps ou le candidat du CDP a été désigné ? Non, y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans cette histoire. Ça sent la grosse manœuvre dans l'air.

Comme un gros gros plan B en gestation. Une simple réponse ? Ce n'est pas si compliqué que ça tout de même, une réponse. Ou c'est Mahamadi Kouanda ou c'est Yahiya Zoungrana. Ou c'est Yahiya Zoungrana ou c'est Eddie Komboigo. Ou c'est Eddie Komboigo ou c'est Kadré Désiré Ouédraogo.

Non, c'est pas clair. Je crois que je vais m'en laver les mains. Nazi Boni, de vénérable mémoire avait dit :

- Quand l'incubation dure, c'est que la couveuse est mauvaise.

Vous êtes au courant que Léonce Koné a ramassé ses armes et ses bagages de la Maison CDP Rue Kwamé N'Krumah ? Je vous reviendrai.

Dîtes-donc, je vous en prie, le décret portant port obligatoire du masque a été levé ou quoi ? En tout cas c'est tout comme. Dans la cité, ceux qui ne portent pas de masque sont plus nombreux que ceux qui en portent. Et pourtant Remi Dandjinou ne nous a pas donné de mot d'ordre à cet effet. Le Docteur Brice Bicaba non plus. Les Ministres Sy Chériff et Ousséni Compaore non plus. Bassolma Bazié aurait-il décrété : « Bas les masques ! » ?

Les gens de Ouaga... plus inciviques qu'eux, tu meurs ! Parce que Toégui a dit que le Cororona a pris la fuite, vous prenez ses élucubrations pour argent comptant. Mais on ne va pas parler de Coronavirus ce jour. Nous avons mieux à faire. Nous sommes à 4 mois de Novembre Vingt Vingt. Désormais tous les "Mardis élucus" seront des "Mardis politique".

Je viens de perdre mon bic. Ca fait une demi-heure que je le cherche en vain. Comme toujours, il a dû se cacher dans un des 100 "Obs" entassés sur ma table d'élucubrations avec l'ordre d'aller acheter un autre stylo.

La campagne présidentielle est encore loin. En bon élucubreur, avec tous les honneurs qui me sont dus, j'ai lu le programme politique de bon nombre de candidats et je peux vous dire, le changement générationnel dont on parle tant est à nos portes. Nous avons des génies politiques et il est à regretter qu'ils ne se soient pas révélés à nous plus tôt. Les vieux pères de la politique, les vieux de la vieille de la politique, les doyens et autres mentors de la politique n'ont qu'à bien se tenir. Ils auront face à eux de jeunes loups de la nouvelle vague. Qui n'ont jamais été conseiller municipal, qui n'ont jamais été député, certains même n'ont jamais milité dans un parti politique, mais qui sont bien décidés à faire de leur coup d'essai un coup de maître. Leur point de mire a eux tous est clair net et précis :

Kosyam.

Mais je vous aime bien et je connais les Ouagalais .Je vais vous mettre en garde contre les bobards des maquisards de Tebgueré City, ceux de Tanghin-Barrass, ceux de Ancien Dapoya, ceux de Ancien Bilibambili, ceux de Ancien Koulouba. Ces maquisards, lorsqu'ils auront lu le programme politique de certains candidats, ils viendront vous raconter des bobards. Ne les écoutez point.

Je vais vous revenir et je vais vous expliquer.

Dô Pascal Sessouma a tenu le congrès d'investiture de son parti, le "Vision Burkina-Parti Pacifiste"il y a deux jours. Mais on dirait que le candidat Dô Sessouma a fait un pas en arrière .Lorsqu'il avait promis de supprimer l'armée, on avait cru que ce serait suite à un décret présidentiel, avec un ton Républicain marquant l'autorité de l'Etat. Et nous le bas peuple, nous aurions crié : « L'homme fort, l'homme fort, l'homme fort est arrivé ! ».

Mais voila que Dô Pascal parle à présent de référendum. Il parle même 2 referendums. 2 referendums pour la même cause ? Chercherait-il à nous impliquer dans sa Révolution institutionnelle en nous faisant complice de sa décision, nous du bas peuple ? Et si nous du bas peuple donnons notre approbation au premier referendum, ce ne serait pas suffisant pour que l'armée au Burkina ne soit plus qu'un souvenir ? Un seul referendum suffit. Oui, les promesses politiques, les programmes de campagne sont bons pour se faire élire mais les programmes de campagne sont plus faciles à élaborer qu'à mettre en œuvre .Dégonflé le Sessouma ? Je ne dirai pas ça.

Faudra-t-il s'attendre aussi à un referendum pour l'usage de la guillotine pour les corrompus et les corrupteurs condamnés à mort ? Quoi qu'il en soit il n'y aura pas de referendum en ce qui concerne la cagnotte annuelle de 1 milliard et demi de francs réservée aux Samos .Ce qui est dit est dit.

Je vous avais dit que j'allais vous mettre en garde contre les bobards des maquis lorsque débutera la campagne présidentielle de Novembre Vingt vingt .Je vous préviens, lorsque vous aurez lu l'un des "candidat nouveau" ne cherchez pas à savoir comment il va faire pour payer la caution de 25 millions.

25 millions c'est quoi pour un futur Président du Faso ?! 25 millions c'est quoi pour un Emir d'un Emirat? Puisque vous ne connaissez pas les relations du candidat, ne cherchez pas à savoir d'où viennent ses ressources.

En second lieu, lorsque vous verrez un candidat pour la première fois, ne vous mettez pas à faire hi hi hi en demandant :

- C'est qui ce type ? Il ne s'est pas écouté ? Est-ce qu'un type comme lui peut être Président du Faso ? Karissa !

Non, gardez votre calme et écoutez-le. Vous serez peut-être édifié.

C'est comme moi, je trouverai mon compte avec le candidat qui a promis de nous faire quitter l'Euro et le Franc de Macron et ADO. C'est merveilleux. Moi j'ai un souci avec le Franc CFA actuel. Je prends toujours le billet de 2000 Francs pour le billet de 5000 Francs et le billet de 5000 Francs pour le billet de 2000 Francs. Ça m'a couté une fortune. Avec l'AFRICA ce problème sera résolu.

Je ne vous parlerai pas du programme de Tahirou Barry. Vous le connaissez déjà n'est-ce pas ? 500 000 emplois durant son mandat de 5 ans, soit en gros 50 000 emplois par an. Qui dit mieux !? C'est mieux que son mentor même si le délit d'apparence est à louer.

Il y a encore un programme très original qui peut être considéré comme le summum de la démocratie. Voilà... ... On nous promet une Constitution verrouillée pour 50 ans.

Verrouillée d'accord, mais pas verrouillée comme ça. Pas verrouillée comme votre Article 37. Non c'est démocratiquement verrouillé. Durant les 50 ans, chaque Capitaine ou chaque Colonel à qui l'envie viendrait, peut faire un Coup d'Etat. Autant de fois qu'il veut. Et se serait légal. Ce serait conforme à la

Constitution.

Je vous avais promis de revenir sur la démission de Léonce Koné. Je vous reviens. Ce que je vais vous dire ressemble à des élucubrations mais c'est pas des élucubrations. C'est des élucubrations à demi-mot.

La démission de Léonce, moi à la place de Eddie, je serais sur mes gardes. Je ferais un tour au Passoré pour voir ce que disent les cauris.

Léonce et Kadré c'est comme Léonce et ADO. Comme Léonce et Hermann. Comme Herman et ADO. Comme KADRE et

Blaise. Ils sont tous comme des frères. Ce que Kadré veut Léonce veut. Ce que Léonce veut ADO veut. Ce que ADO veut Blaise veut. Que veut Blaise ? That is the question.

Vous n'y comprenez-rien ? Moi encore moins.