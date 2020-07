Cote d'Ivoire: Gilles Huberson (ambassadeur de France) - "Le C2D est un instrument formidable touchant à la vie des populations ivoiriennes"

Le premier rendez-vous du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, chef du gouvernement, après sa reprise de travail le lundi 6 juillet à la Primature au Plateau, a été avec une délégation de la France conduite par l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire Gilles Huberson.

Cette délégation de l'Hexagone qui comprenait essentiellement des membres de l'Agence française de développement (Afd) s'est entretenue avec le Premier ministre à propos de la troisième et dernière partie du Contrat de désendettement et de développement (C2D) conclu en 2012, entre la Côte d'Ivoire et la France.

Elle est en mission d'instruction à Abidjan pendant toute cette semaine afin de s'accorder avec la partie ivoirienne sur tous les aspects liés à la mise en œuvre prochaine de ce troisième C2D qui s'étend sur la période 2021-2025.

Le C2D est un mécanisme de restructuration et de reconversion de la dette ivoirienne envers la France mis à en place au point d'achèvement de l'initiative PPTE, en juin 2012.

De grands axes et un cadre institutionnel de mise en œuvre de ce contrat ont été fixés depuis le début, il faut à présent pour cette troisième phase dégager les priorités en lien avec les défis actuels et à venir du développement de la Côte d'Ivoire.

« Nous avons trouvé le Premier ministre en très bonne forme et nous nous en réjouissons. Le C2D est un instrument formidable parce qu'il touche à la vie des gens : la santé, l'éducation, le transport, la sécurité... tous les sujets de la vie au quotidien des Ivoiriens.

Autre chose très intéressante dans ce mécanisme, c'est le consensus, la concertation et la discussion. Les gouvernements, la société civile ivoirienne et française etc. réfléchissent tous à la meilleure adaptation de ces projets pour les Ivoiriens.

C'est pour tout cela que nous sommes fiers de porter ensemble ce projet », s'est félicité l'ambassadeur français, à la sortie d'audience.

Le montant retenu de la dette de la Côte d'Ivoire envers la France était d'environ 2500 milliards de F Cfa. 600 milliards de F Cfa ont fait l'objet d'annulation sèche et 1900 milliards remboursés sous forme de contrat (C2D) dont le bénéficiaire est la Côte d'Ivoire.

En effet, ce montant a été fragmenté en trois parties mises à la disposition des autorités ivoiriennes pour soutenir le financement des projets de développement dans divers secteurs de la vie socio-économique. Le montant cumulé des deux premiers C2D est de 1151 milliards de F Cfa.

Le troisième porte sur un montant de 751 milliards de F Cfa. C'est ce montant qui constituera globalement l'enveloppe du troisième C2D dont les priorités seront dégagées et connues à l'issue de la présente mission d'instruction qui prend fin vendredi.