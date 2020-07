Cote d'Ivoire: Les RIANA 2020 - Dix artistes autour de Jacobleu

« Rêver l'Afrique de demain ». Tel est le thème de la quatrième édition des Riana (Rencontres internationales des arts numériques d'Abidjan) qui se tient, cette année, du 1er au 31 juillet, autant au centre commercial Cap Sud à Marcory avec l'exposition individuelle des peintures de Jacobleu, qu'à la Villa Alfira aux Deux-Plateaux avec l'exposition collective de dix artistes ivoiriens et internationaux.

Événement de haute portée culturelle et sociale, les Riana, conçues et mises en scène par Jacobleu, artiste pluridisciplinaire qui, depuis une vingtaine d'années, inonde le milieu culturel ivoirien et plus largement africain par ses idées, ses aspirations et ses créations, présentent un foisonnement d'œuvres époustouflantes et bien souvent inattendues.

Peintres, plasticiens, photographes créatifs, céramistes, spécialisés dans le Street art ou le Pop art... Cette édition consacre, une fois de plus, des talents jeunes ou confirmés que sont Anthony Nsofor, Ahonzo T., Brown Williams, Glodi Kasindi, Zében Zébéhi Manou Grébo, Pimii, Halidou, Néma, dotés chacun d'une expression artistique propre et innovante.

Au cours du lancement qui a eu lieu les 1er et 2 juillet, à Cap Sud puis à la Villa Alfira, Jacobleu et les artistes présents ont eu l'occasion de présenter et d'expliquer leurs œuvres respectives, sous le regard gourmand de la présidente de la Fondation BJKD, Olga Djadji, principale partenaire de cette présente édition.

"En ce qui nous concerne, il ne nous a pas fallu longtemps pour adopter et accompagner les Riana 2020 dont les objectifs rejoignent ceux de notre fondation. A savoir : promouvoir de jeunes talents ou encore offrir des opportunités aux artistes afin qu'ils montrent leur expression artistique et innovante», a expliqué Olga Djadji.

Comme dira Jacobleu, «les Riana sont une occasion de partager ce qui est agréable de voir avec l'art. Je remercie tous nos partenaires, singulièrement la Fondation Bénédicte Janine Kacou Diagou dont l'appui a été très important, malgré le fait que cette édition se déroule dans des conditions difficiles à cause de la pandémie de Covid-19».