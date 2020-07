Congo-Kinshasa: COVID-19 - L'ACOFEPE sensibilise sur le rappel des gestes barrières en milieu professionnel

C'est ce mardi 7 juillet 2020 que débute la campagne de sensibilisation sur le «Rappel des gestes barrières en milieu professionnel après le confinement de la commune de la Gombe», initiée par l'Association Congolaise des Femmes journalistes de la presse écrite (ACOFEPE). La présente campagne s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19 et ira jusqu'au vendredi 14 août 2020.

Pour ces femmes de médias, il sera question, au cours de cette campagne, d'effectuer des descentes dans les différents milieux professionnels de la capitale dans le but d'interpeller, de manière particulière, les femmes journalistes à l'observance, dans leurs lieux de travail, des mesures barrières telles qu'édictées par les autorités sanitaires. 25 médias au total, presse écrite et presse en ligne, sont visés par cette opération.

L'ACOFEPE, avec son slogan «J'observe toujours les gestes barrières, Je me protège, Je protège mes proches», prévoit pendant sa visite de sensibilisation, la distribution d'un lot de masques et de gels hydro-alcoolique pour permettre aux femmes de médias de se protéger efficacement contre cette pandémie mortelle de Coronavirus dont la croissance exponentielle des cas affectés semble ne pas encore arriver à son pic.

Cette campagne de sensibilisation sur le rappel des gestes barrières dans les milieux professionnels se fait grâce à l'appui financier d'Internews et de Paul G. Allen Family Fondation.

Rappelons ici que l'ACOFEPE est une association sans but lucratif regroupant les femmes de la presse écrite et de la presse en ligne, et vise l'amélioration de leur place et de leur rôle au sein de leurs rédactions respectives.

Cyprien Indi

ASSOCIATION CONGOLAISE DES FEMMES JOURNALISTES DE LA PRESSE ECRITE

COMMUNIQUE DE PRESSE n°26/AC/SG/07/20

Lancement de la campagne « RAPPEL GESTES BARRIERES » par l'ACOFEPE

Fait à Kinshasa, le 06 juillet 2020

Secrétaire Général