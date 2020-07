Angola: COVID-19 - Les jeunes sensibilisent les communautés de Cabinda

Cabinda (Angola) — Les jeunes de la municipalité de Cabinda ont été exhortés, samedi, à promouvoir des actions de sensibilisation de la communauté pour se conformer aux mesures de prévention contre le Covid-19.

Selon le vice-gouverneur de Cabinda pour le secteur politique et social, Miguel de Oliveira, qui s'exprimait lors d'une réunion avec des jeunes, ils doivent exceller dans une conduite qui les dignifie et promouvoir des actions visant à aider les communautés à se conformer aux mesures préventives contre le Covid -19, ainsi que s'abstenir de consommation excessive d'alcool et d'autres drogues.

À cet effet, le Secrétariat provincial de la jeunesse et des sports a organisé, samedi, dans le quartier Luta Continua, à la périphérie de la ville de Cabinda, une rencontre avec des jeunes, dans le cadre du lancement du projet «Dialogue permanent avec les jeunes».

Le projet vise, en plus de sensibiliser le public au strict respect des mesures préventives contre le Covid-19, à informer, former, organiser et responsabiliser les jeunes sur des défis majeurs du pays.

La promotion des associations de jeunes et de l'activisme, à travers des pratiques de volontariat dans les communautés, pour améliorer la participation des jeunes à la vie active et à l'occupation du temps libre, sont parmi les autres objectifs du projet.

Au cours de l'événement, un groupe de 50 jeunes volontaires a été présenté, lequel a reçu une formation de base en matière de volontariat, d'assainissement, de sécurité publique et de mesures de prévention contre le Covid-19.