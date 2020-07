Ile Maurice: Inauguration de la gare routière de Wolmar à hauteur de Rs 12 millions

communiqué de presse

GIS - 6 juillet 2020 : La gare routière de Wolmar, à hauteur de Rs 12 millions sur un terrain de 2 400 m2, a été inaugurée le 3 juillet à Flic en Flac. Elle permettra aux voyageurs d'avoir une plate-forme d'embarquement et de débarquement appropriée dans un environnement sécurisé, et fournira aux opérateurs d'autobus une zone d'attente appropriée.

Le projet est une initiative du ministère du Transport et du Métro léger en collaboration avec la Traffic Management and Road Safety Unit et la Beach Authority. Étaient présents à la cérémonie d'inauguration : le vice-Premier ministre, ministre des Collectivités locales, de la Gestion des Catastrophes et des Risques, Dr Anwar Husnoo ; le ministre du Transport et du Métro léger, M. Alan Ganoo ; et le ministre des Infrastructures nationales et du Développement communautaire, M. Mahendranuth Sharma Hurreeram.

Dans son allocution, le vice-Premier ministre, Dr Anwar Husnoo, a rappelé que pour la période de 2014 à 2019, Rs 132 millions ont été dépensées pour diverses initiatives liées aux collectivités locales dans la région de Rivière Noire. Il a également évoqué plusieurs projets d'infrastructures qui y sont en cours, notamment : des logements sociaux au coût de Rs 12 milliards; l'extension de l'hôpital Yves Cantin; la construction de routes vers Cascavelle et Chamarel ; et la construction de salles des fêtes à Gros Cailloux et Tamarin.

Quant au ministre du Transport et du Métro léger, M. Alan Ganoo, il s'est appesanti sur la nécessité de construire une gare routière dans cette partie de l'île. Selon lui, la région a connu, au cours des dernières années, une expansion rapide avec plusieurs développements résidentiels et commerciaux, entraînant une augmentation substantielle de la demande pour des services de transport public.

Tout en affirmant que le projet a été achevé dans les délais impartis, M. Ganoo a indiqué que la gare répondra aux attentes de 7 000 voyageurs chaque jour, et desservira quatre lignes d'autobus à savoir : Quatre-Bornes à Wolmar; Port-Louis à Wolmar; Ebène à Wolmar; et Curepipe à Wolmar. Le ministre a, en outre, déclaré que Rs 40 milliards ont été affectées à des projets d'infrastructure à travers l'île et a parlé de la réhabilitation de la plage de Flic-en-Flac pour un montant Rs 10 millions.

Pour sa part, le ministre des Infrastructures nationales et du Développement communautaire, M. Mahendranuth Sharma Hurreeram, a réitéré l'engagement du gouvernement à transformer Maurice en un pays moderne pour améliorer la qualité de vie de la population. Il a précisé que son ministère travaille en étroite collaboration avec la Road Development Authority sur un plan directeur concernant les grands projets de développement à travers le pays, y compris dans la région de Rivière Noire.