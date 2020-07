Congo-Kinshasa: Poour quel Congo de demain 60 ans après ?

analyse

A l'instar d'autres nations Africaines, notre Pays, la République Démocratique du Congo a désormais 60 ans d'indépendance. C'est un cap, une symbolique tellement forte, des années remplies de souvenir, d'espoir, de volonté. Parfois le sentiment d'auto critique peut nous éprendre quand un bilan global doit être établi en jetant un regard sur notre passé jusqu'à ce jour... mais soyons optimiste !

Six (6) décennies se sont écoulées depuis qu'ils se sont levés un jour et se sont battus pour que nous puissions aujourd'hui nous tenir debout et être fiers de qui nous sommes, de notre identité nationale à savoir être Congolais.

Eux, ce sont nos aïeux, les Pères de l'indépendance, nos vaillants Héros, qui au prix du sacrifice suprême nous ont permis d'appartenir à ce Pays de la taille d'un continent et qui s'étend sur plus de 2,345.000 Km. Ils méritent tous notre profond respect et notre reconnaissance.

Aujourd'hui marque un nouveau départ pour les générations futures. Une jeunesse remplie d'attente et d'espoir. Tout finis par passer et c'est à nos enfants que nous léguerons notre Congo.

Pour que ce soit réellement un grand Congo nos pas seulement remplis de potentielles richesses mais un Congo rempli de réelles richesses, nous devons investir dès maintenant dans cette jeunesse en lui garantissant une bonne éducation par une meilleure instruction. Nous savons que nous ne pouvons contrôler l'avenir, néanmoins nous sommes en mesure de la planifier.

Après six (6) décennies d'indépendance, planifions, désormais tous ensemble un avenir meilleur. Il ne pleuvait pas quand Noé construisait l'arche, mais il s'y était préparé et en conséquence.

Nous devrions désormais reconnaitre que les matières premières ou les ressources naturelles que renferment le sous-sol de la RDC ne constituent pas la seule clé pour la prospérité de note Pays ; non, c'est aussi l'implication et l'engagement de la population à la gestion de la Res publica dans le strict respect des règles de droit qui sont le socle pour un meilleur Congo de demain.

C'est au Peuple Congolais de travailler ardemment dans l'unité et avec le concours de toutes les générations pour résorber le chômage et éradiquer la pauvreté qui gangrènent encore notre Société. C'est par cette voie que nous bâtirons notre République.

En ce jour mémorable, mon message est de porter haut et fort mon souhait envers la nation Congolaise ; celui pour les Gouvernants de garantir le bien-être à notre Peuple et surtout de réserver un avenir radieux à notre Nation.

Radieux grâce au travail et à la planification dans l'unité en s'inspirant de notre passé et en jetant un regard objectif sur notre futur.

A nous de bâtir le Congo de demain !

Que vive notre indépendance !

Que Dieu bénisse la RDC et qu'il continue à diriger nos actions dans sa sagesse infinie !

Bonne fête de l'indépendance à tous !

Message de l'Honorable Sénateur