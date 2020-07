Congo-Kinshasa: Nouveau président de V.Club - Bestine Kazadi arrive ce mercredi à Kinshasa pour se mettre au travail

Absente lors de son élection à la tête du comité de coordination de l'AS V.Club, il y a une semaine, Mme Bestine Kazadi Di Katala, arrive à Kinshasa ce mercredi 8 juillet, en provenance de l'Europe où elle a été confinée à cause de la pandémie de la maladie à coronavirus, pour se mettre vite au travail, a-t-on appris lundi, des sources proches de l'équipe. Des dispositions protocolaires seraient déjà arrêtées pour réserver un accueil délirant à cette dame, la toute première de l'histoire, à présider au sommet de cette équipe.

Entretemps, sur place à Kinshasa, le président de la section football, Vicky Ndunga Lulembo, a tenu le dimanche 5 juillet, une réunion de prise de contact, à l'intention de tous les joueurs, tous les membres du staff technique et les autres membres du bureau. En entendant la reprise des activités sportives annoncées très prochainement, Vicky Ndunga a conscientisé et rassuré les athlètes sur sa vision et autres projets qu'il compte réaliser durant son mandat à la tête de la section football. En un mot, Vicky Ndunga leur a dit : «calme, la situation est sous contrôle». Une façon pour lui de réconforter leur moral avant la reprise des activités.

A l'inverse, le capitaine de l'équipe, Yannick Bangala Litombo, a pris la parole au nom de tous ses coéquipiers pour exprimer leur joie au nouveau comité nouvellement élu. L'international congolais a en même temps, présenté leurs désidératas auprès du patron de la section football, qui a dit avoir pris bonne note.

Le manager de l'équipe Yves Diba Ilunga aussi présent à cette réunion de prise de contact, est intervenu pour exhorter les joueurs à prendre tous au sérieux leur métier de footballeur à travers lequel chacun assurera son avenir.

Quels sont les défis à relever ?

Par ailleurs, il faut dire que Bestine Kazadi prend la tête d'une équipe de V.Club pleine des supporteurs très exigeants. En tout cas, pour les Vclubiens, c'est les résultats ou rien. Et pour y arriver, le tout premier défi de Kazadi Bestine sera de finaliser l'achat des joueurs. Le staff technique que dirige Florent Ibenge a décidé de se séparer de 14 joueurs parmi les 30 avec lesquels, il a terminé la saison, et de recruter 14 autres, parmi eux, 7 joueurs nationaux et 7 joueurs expatriés. Le staff technique et le secrétariat auraient déjà pris contact avec ces nouveaux venus. Ainsi, Bestine Kazadi aura comme premier défi de déployer tous ses efforts pour mettre ces pièces rares à la disposition du staff.

Le deuxième défi sera de se couper en mille morceaux pour que ces acteurs, joueurs et membres du staff technique soient régulièrement rémunérés. Le troisième et le tout dernier défi sera les résultats. Ici, Bestine Kazadi dans sa gestion, devra associer tout le monde, V.Club est une association sportive où chacun apporte son morceau de bois pour que le feu brille ci-haut. La politique d'exclusion ne paie pas, si elle tient aux résultats.

V.Club est engagé cette saison en Ligue de champions de la Caf, puis, en Ligue nationale de football (Linafoot), sans oublier aussi que V.Club a été sélectionné parmi les 16 meilleurs clubs du continent pour participer au tournoi international de la Fédération internationale de football association (FIFA), qui veut marquer la fin de la pandémie du siècle par l'organisation d'une compétition interclubs mondiale. Bestine Kazadi vient donc se mettre au travail.