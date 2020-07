Congo-Brazzaville: TIC - Une formation gratuite en ligne pour les enseignants

Le programme Appui à la professionnalisation des pratiques enseignantes et au développement des ressources (Apprendre) et ses partenaires ont lancé le 3 juillet, une formation gratuite en ligne pour le personnel enseignant dans les pays francophones émergents et en développement.

La formation vise à accompagner les enseignants des cycles primaire, secondaire et leurs encadreurs à développer leurs compétences pédagogiques et numériques, explique le communiqué de presse de l'Agence universitaire de la francophonie.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 4 octobre prochain au Mooc Certice Scol (pour Certification des compétences Tice en milieu scolaire).

Les enseignements, poursuit le communiqué, débuteront le 5 octobre à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des enseignants afin d'assurer la continuité pédagogique. « Les enseignants ont redoublé d'effort pour mettre les TIC au service de leur créativité. Le programme Apprendre a voulu suivre cette dynamique mais également répondre aux interrogations qui découlent de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication », ajoute le communiqué.

Le personnel enseignant sera édifié à cette occasion sur l'utilisation de la technologie de l'information et de la communication. Quelles technologies, en effet, mettre en œuvre ainsi sur le mode d'organisation d'un environnement de travail optimal pour faciliter leurs utilisations.

Les échanges entre les pairs du primaire, du secondaire et les spécialistes se passeront dans des espaces d'interaction, notamment par groupe facebook, web, Live Tweet et bien d'autres.

Le Mooc Certice Scol a été développé sur la base d'un référentiel de l'Unesco. Il est divisé en deux parties de trois semaines chacune. Les sessions seront accessibles sur ordinateurs et smartphones et proposeront des contenus variés et ancrés dans le réel sur vidéos. Toutefois, les enseignants seront encouragés à porter un regard analytique sur leurs compétences à travers les évaluations des tests en lignes.

Au terme de cette formation, une attestation de suivi sera délivrée par Cy Cergy Paris Université (France). « Le Mooc ne répond pas à une simple mode. Il vise à combler un besoin de fond pour outiller durablement les enseignants du primaire et du secondaire tout comme leurs encadreurs. L'utilisation des TIC et leur pertinence aux regards des objectifs d'apprentissages feront l'objet de réflexions collectives », précise le communiqué.

Notons que cette formation en ligne a une importance capitale en cette période du Covid-19 qui sévit dans le monde. La pandémie a paralysé le fonctionnement normal du système éducatif. A cet effet, il serait profitable aux enseignants de s'orienter vers les méthodes alternatives pour dispenser les cours via la technologie de l'information et de la communication.