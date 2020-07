Congo-Kinshasa: Œuvre caritative - Cœur de mère accompagne la FMT dans la riposte à la COVID-19

L'association sans but lucratif a apporté une aide substantielle à l'ONG des albinos en vue de permettre à ses membres de lutter contre la propagation de la pandémie à coronavirus déclarée depuis mars dans le pays.

Une forte équipe conduite par la présidente de l'ONG Cœur de mère, Jessica Olela, a rendu visite aux membres de la Fondation Mwimba Texas (FMT) au siège de l'ONG des albinos, dans la commune de Mont-Ngafula. L'objectif, pour cette association, était de rencontrer ces albinos et partager avec eux sur la riposte à la pandémie mais également leur apporter son aide en nature pour leur permettre de faire face à cette maladie et de lutter contre sa propagation. Sur place, les deux organisations ont tenu à respecter les mesures édictées par l'autorité et l'OMS en vue de lutter contre cette maladie. Ce qui fait que l'ONG des albinos était appelée à ne faire appel qu'à un échantillon de près de trente albinos pour représenter tous ses membres qu'elle ne pouvait pas réunir à cause de cette maladie.

Après la prière dite par le conseiller spirituel de l'ONG Cœur de mère, le pasteur José Lukoki, dans son mot de bienvenue, le président de la FMT, le catcheur albinos et champion d'Afrique Alphonse Mwimba Makiese Texas a sollicité la bénédiction de Dieu sur l'ONG Cœur de mère, qui a pensé aux albinos en ce temps de pandémie. Faisant allusion à la protection accordée par la poule à ses poussins contre tout danger, Mwimba Texas a indiqué que cette action de l'ONG Cœur de mère tombe à point nommé, au moment où la planète est terrassée par la pandémie à coronavirus.

Etalant l'historique de l'ONG des albinos devant ses hôtes, le président de la FMT a rappelé à l'assistance quelques gestes barrières pour stopper la propagation de cette pandémie à coronavirus. « Nous allons faire ce qu'en catch on appelle le style Alaska, qui opposera cette maladie à nous tous. Je sais que réunis, l'humanité sera vainqueur. Mais il nous faudra respecter les mesures barrières édictées », a-t-il conseillé.

Une œuvre qui vient du cœur

Appelée à s'adresser aux albinos présents, qui représentent les membres de la FMT, la présidente de l'ONG Cœur de mère, que le coordonnateur José Lukoki a présentée comme une enfant du terroir parce que Kinoise de naissance et Congolaise de nationalité, Jessica Olela a exprimé sa joie de se retrouver, ce jour, devant les albinos réunis. Pour elle, cette action est une réalisation de son rêve d'aider ses frères et sœurs, à qui elle conseille de ne plus se considérer comme délaissés ou abandonnés. « J'ai une très grande joie de me retrouver devant vous.

Ceci est une réalisation de mes rêves. Je le fais par inspiration divine mais également, comme le mois de juin est dédié, sur le plan international aux albinos, je me suis dit qu'il fallait venir vers vous en ce moment », a-t-elle expliqué. Nous sommes, a-t-elle poursuivi, conduit par notre cœur, Nous n'avons pas beaucoup mais le peu qui s'est présenté, nous avons décidé de le partager avec vous. Jessica Olela affirme, dans ses actions, ne trouver satisfaction que sur les « mercis » lui données par les bénéficiaires de ses bienfaits. « Nous avons pensé vous approcher aujourd'hui pour vous dire que votre vie compte », a insisté la présidente de Cœur de mère, pour dire aux albinos qu'ils n'étaient pas oubliés.

Une intervention liée à l'actualité

Dans le cadre de cette action, Jessica Olela et toute son équipe ont apporté les masques, les gels antibactériens, les flacons de solution alcoolisée, les savons ainsi que le cocktail pour près de cent cinquante personnes. Avant la distribution générale à tous les membres de la FMT présents au siège de cette fondation, la présidente de Cœur de mère a indiqué que le plus important n'était pas les présents apportés mais plutôt le message que cette ONG a voulu transmettre. C'était, à l'en croire, un message d'amour ainsi que le message de lutte contre cette pandémie qui ravage l'humanité.

Dans cette deuxième optique, la parole a été donnée au Dr Eric Mombulu, membre de cette ONG, pour parler, en tant que spécialiste, sur le coronavirus. Dans son intervention, ce technicien a indiqué à son auditoire comment vivre face à la pandémie à coronavirus. Notant que la sensibilisation et la prévention restent les armes les plus efficaces contre cette pandémie, le Dr Eric Mombulu a cadré son message sur les généralités et le mode de transmission du coronavirus ainsi que sur les mesures barrières.

Il a insisté sur l'hygiène respiratoire (pour se protéger et protéger son entourage), l'hygiène des mains (lavage et désinfection), la distanciation physique. Il a également conseillé d'éviter les lieux publics et de ne sortir qu'en cas de nécessité. Remerciant l'ONG Cœur de mère pour son geste, Edith Matondo de la FMT, a relevé les mois difficiles que l'humanité est en train de traverser, en insistant sur la portée de ces genres d'action pour les albinos en particulier et pour toute l'humanité en général. Alphonse Mwimba Texas, qui a loué les vertus du partage dont fait montre Jessica Olela et son organisation a salué le partenariat scellé entre ces deux organisations pour le bien-être de tous.