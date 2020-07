Madagascar: Canada - Diaspora - La fête nationale malagasy célébrée sur zoom

L'association diaspora Malagasy au Canada fête ses 6 ans cette année.

L'association diaspora Malagasy au Canada qui fête cette année sa sixième année, a organisé un événement inédit le samedi 27 juin dernier, pour célébrer le 60e anniversaire de l'indépendance de Madagascar et le mois de la langue malagasy. A cause de la Covid-19, cette cérémonie s'est déroulée sur internet, plus précisément sur zoom. L'événement a vu la participation des Malagasy « d'andafy » notamment de la France, d'Afrique du Sud, de la Suisse, des États-Unis, mais aussi de Madagascar et du Canada bien évidemment, ainsi que d'autres nationalités entre autres canadienne et française.

Plusieurs thématiques ont été débattues tout au long de la célébration. Des chansons comme « Zanahary ô, Tahio », en passant par le kabary, jusqu'aux poèmes des plus belles plumes de la communauté Malagasy ont résonné tout au long de la cérémonie. Les participants ont également eu l'occasion d'exprimer leurs vœux et de transmettre leur message. L'association diaspora « Malagasy Mifanohana au Canada », une association qui réussit à fédérer une bonne partie de la diaspora et œuvre dans des activités caritatives, se veut toujours d'être rassembleur, en harmonie avec ses objectifs.

0Elle continue à écrire l'histoire de la diaspora Malagasy au Canada. D'autres activités sont en cours de préparation et l'association Diaspora Malagasy Mifanohana au Canada est ouverte à toute collaboration avec d'autres associations qui partagent les mêmes objectifs et valeurs qu'elle.