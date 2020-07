Maroc: Saad Dîne El Otmani reçoit les parlementaires de la région de Fès-Meknès ravagée par la grève

Le chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a tenu, samedi soir, une rencontre avec une délégation des parlementaires de la région de Fès-Meknès, issus de différents partis (majorité et opposition), pour débattre des répercussions de la tempête de grêles qui a touché la région en juin dernier.

Cette rencontre, qui intervient à la demande des parlementaires de la région, a été consacrée à l'examen des dégâts subis par le secteur agricole dans la région suite à cette catastrophe, indique un communiqué du département du chef du gouvernement.

Au début de cette rencontre, les parlementaires ont mis en exergue la Haute sollicitude de SM le Roi Mohammed VI qui a donné ses Hautes instructions au ministre de tutelle pour effectuer une visite de terrain aux zones touchées.

Ils ont aussi exprimé leurs remerciements au chef du gouvernement qui a répondu favorablement à la demande de la tenue de cette rencontre, ainsi que pour les propositions faites par le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts suite à sa visite de terrain.

Les parlementaires ont, par la suite, donné un aperçu des énormes dégâts causés à plus de 19.000 hectares suite à cette catastrophe et qui a affecté les fruits, les céréales, les arbres et les équipements, outre ses répercussions négatives sur la main-d'oeuvre, ajoute la même source.

Ils ont formulé leurs propositions pour faire face aux répercussions sur le secteur, souligne le communiqué, notant que ces propositions portent sur les aspects de soutien financier, logistique et de gestion, ainsi que les volets assurance et financement, en vue d'atténuer les dégâts causés à plusieurs catégories d'agriculteurs et les autres personnes opérant dans le secteur agricole.

Saad Dine El Otmani a, à cette occasion, exprimé sa solidarité avec les agriculteurs dans cette épreuve, ainsi que son estime et sa gratitude pour leurs efforts et leur labeur pour l'approvisionnement régulier des citoyens en produits agricoles, notamment dans les conditions exceptionnelles qu'a connues le Maroc à cause de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Le chef du gouvernement a, au terme de cette rencontre, remercié les parlementaires pour leurs initiatives et propositions et leur a promis de les étudier avec le ministre de l'Agriculture et d'y accorder tout l'intérêt de la part du gouvernement, conclut le communiqué.