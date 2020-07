Tunisie: Le CAB reprend au Bsiri - Retour au bercail

Présence remarquée d'Ahmed Bourchada et des anciens présidents du club.

Après un repos de deux jours le week-end passé, les camarades de Yeken ont retrouvé leur terrain mythique du stade Ahmed-Bsiri. Ils ont repris les entraînements à raison de deux séances par jour. A cette occasion, tout le monde était là ! On a vu l'ex-keeper international Ahmed Bourchada, d'anciens présidents, Mohamed Salah Gharbi et Khaled Sâadi, ainsi que le maire et le gouverneur de Bizerte.

Il ne manque que Abdessalam Saidani pour les raisons que tout le monde connaît. C'est dire à quel point on a resserré les rangs du côté du CAB et mis tous les atouts de son côté pour être fin prêts au retour de la compétition. Une compétition qui s'annonce cruciale pour les mal classés et l'équipe cabiste en fait partie justement ! L'ambiance était plutôt sereine d'autant plus qu'on venait de débloquer, à l'issue d'une réunion du conseil municipal, une subvention exceptionnelle de 200 mille dinars. De quoi donner des couleurs aux «Jaune et Noir» en cette période de pénurie !

Nielson Rojas, nouveau collaborateur de Hidoussi

Si le staff technique, bien étoffé, est en train de faire son travail sur le triple plan physique, technico-tactique et mental, il va falloir également savoir gérer l'imprévisible qui compte pour beaucoup dans ce genre de situation.

Et comme on ne veut rien laisser au hasard, on a appris de source sûre que les responsables cabistes ont engagé un entraîneur-adjoint, chargé du suivi et de l'évaluation pour épauler Sofiène Hidoussi. Il s'agit de Nielson Rojas, de nationalité argentine. Après la remise à jour de la condition physique, le coach bizertin a programmé une série de 4 matches amicaux contre l'AS Soliman et le CA en aller-retour pour améliorer les automatismes.

On est loin des problèmes d'il y a quelques jours. Espérons maintenant que les choses rentreront dans l'ordre le plus rapidement possible et que les joueurs n'auront plus de soucis extra-sportifs...