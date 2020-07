Ile Maurice: Météo - Avis de fortes houles à Maurice et Rodrigues

La station météorologique de Vacoas a émis un avis de fortes houles pour Maurice ce mardi 7 juillet. L'avis sera en vigueur à partir de 13 heures. Quant à l'avis de fortes houles émis pour Rodrigues hier, il reste en vigueur aujourd'hui.

Selon la météo, des vagues de quatre à six mètres sont attendues dans la soirée et pourraient submerger les zones côtières de basses altitudes. Ainsi, les habitants de ces régions, plus particulièrement ceux de la zone entre Baie-du-Tombeau et Le Morne, entre Le Morne et Blue-Bay et entre Blue-Bay et Quatre-Sœurs, sont conseillés de prendre les précautions nécessaires pour se protéger. Quant aux plaisanciers et pêcheurs, ils sont priés de ne pas s'aventurer en mer.