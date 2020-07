Sénégal: COVID-19 - Du matériel médical de l'AICS aux régions de Kaolack et Sédhiou

Dakar — L'Agence Italienne pour la Coopération au Développement (AICS) a offert du matériel médical pour soutenir les régions de Kaolack et Sédhiou dans la lutte contre la Covid-19, a appris l'APS.

Cette aide entre dans le cadre de l'Initiative Régionale d'Urgence en Afrique de l'Ouest pour renforcer la résilience et la protection des migrants et des migrants de retour - AID 11274, souligne l'agence italienne via son Bureau de Dakar.

La fourniture comprend des masques KN95, des masques chirurgicaux, des gants d'examen, des pousses seringue, des solutions hydro alcooliques, des thermos flash, des pains de savon, des savons liquide et de l'eau de javel, détaille un communiqué.

Ce don d'une valeur d'environ 81.000.000 FCFA a été obtenu grâce au financement du ministère Italien des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale.

Selon le communiqué, "ces dispositifs serviront pour approvisionner les structures sanitaires régionales de Kaolack et de Sédhiou et seront mis à disposition des équipes médicales pour permettre la prise en charge des personnes contaminées et la protection du personnel traitant"

La même source ajoute que "cette action ciblée est le résultat d'une étroite collaboration avec les deux régions médicales qui a permis une analyse attentive des besoins et la stipule de deux protocoles de collaboration volontaire définissant ladite remise dans les détails et valorisant l'engagement et le travail des deux régions".

Le communiqué rappelle que les régions de Kaolack et Sédhiou représentent deux zones d'intervention prioritaires pour l'AICS dans le cadre des programmes bilatéraux : PAIS (Programme Agricole Italie Sénégal), PAPSEN (Programme d'Appui au Programme National d'Investissement Agricole du Sénégal) et PADESS (Programme d'Appui au Développement Économique et Social du Sénégal).