Sénégal: Sanction disciplinaire pour injures - Moustapha Cissé Lo définitivement exclu de l'APR

Le député Moustapha Cissé Lo n'est plus membre de l'Alliance pour la République (Apr). Saisie par le chef de l'état suite à la diffusion d'enregistrements sonores où Moustapha Cissé Lo insultait certains de ses camarades de parti, la Commission de discipline dudit parti a statué hier, lundi 6 juillet, pour son exclusion définitive.

Réunis sur instruction du président de la République et président de l'Alliance pour la République (Apr), Macky Sall, hier, lundi 6 juillet, les membres de la Commission de discipline dudit parti ont délibéré à l'unanimité pour l'exclusion définitive de Moustapha Cissé Lo, jusque-là 1er vice-président de l'Assemblée nationale. Il s'agit entre autres, d'Abdoulaye Badji, président de la commission, des ministres Oumar Guèye et Abdoulaye Daouda Diallo, des députés Awa Guèye et Abdou Mbow par ailleurs porte-parole adjoint de l'Apr, d'Abdourahmane Ndiaye, conseiller spécial du président de la République et secrétaire administratif de l'Apr, et Benoit Sambou, président de la Commission nationale du dialogue des territoires (Cndt).

Dans le document rendu public, ces membres de la Commission de discipline de l'Apr ont justifié leur décision par la «propension» de leur camarade du parti à «s'épancher dans les médias par des propos injurieux ou calomnieux». Ainsi évoquant les articles 3, 4, 14, 19, et 20 des statuts de l'Apr et 25 et 26 du règlement intérieur dudit parti, Abdoulaye Badji et compagnie ont tenu à «avertir fermement tout camarade qui adopterait des comportements et des propos à même de ternir l'image du parti ou de jeter le discrédit sur les institutions de la république».

Pour rappel, cette décision de la Commission de discipline de l'Apr fait suite à la diffusion dans la presse et des groupes de discussion des enregistrements sonores où Moustapha Cissé Lo qui dit être en possession des preuves de détournement de deniers publics dans les projets de rénovation du building administratif et du Ter, insultait certains de ses camarades de parti dont Yakham Mbaye et Farba Ngom.

Et c'est dans ce sens que le président Macky Sall, estimant dans un communiqué rendu public que Moustapha Cissé Lo «déshonore le parti et écorne l'image du Sénégal en Afrique, voire dans le monde entier» a instruit les membres de la Commission de discipline de l'Apr de se réunir dans les plus brefs délais, aux fins de statuer sur les mesures à prendre à l'endroit du 1er vice-président de l'Assemblée nationale.