Sénégal: Bilan du lundi 6 juillet - Encore 3 nouveaux décès, 44 cas graves en réanimation et 78 nouveaux cas

Encore trois nouveaux morts de la Covid-19. C'est ce qu'a révélé le directeur de la prévention qui faisait le point de la situation virologique au Sénégal. Dr El Hadj Mamadou Ndiaye a fait savoir que «sur 838 tests réalisés, 78 échantillons sont revenus positifs dont 52 cas contacts et 26 cas issus de la transmission communautaire. Soit un taux de positivité de 9,31%».

Poursuivant, il a listé les localités de provenance des 29 cas communautaires déclarés. «03 à Touba, 02 à Khombole, 02 à Plateau, 02 à Thiès, 02 à Sangalkam, 02 à Yoff, 01 à Almadies, 01 à Fann, 01 à Guédiawaye, 01 à Joal, 01 à Kaolack, 01 à Liberté 5, 01 à Liberté 6, 01 à Mbao, 01 à Ngor, 01 à Parcelles Assainies, 01 à Patte d'Oie et 01 à Saint Louis», a-t-il renseigné. Aussi, 39 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris selon le communiqué N°127 du ministère de la santé et de l'action sociale. Non sans oublier d'indiquer que «44 cas graves sont internés au niveau des structures de réanimations».

11 MORTS EN 72 HEURES

Par ailleurs, le Sénégal a enregistré 03 nouveaux cas de décès liés à la Covid 19, 11 en 72 heures. Cette addition porte le total à 136 décès depuis le depuis de l'épidémie au Sénégal. Au total, le pays décompte 7478 cas à la date d'hier, lundi 6 juillet, dont 4909 guéris contre 2432 cas sous traitement et 136 cas de décès ont été déplorés. Le ministère de la santé et de l'action sociale, exhorte les populations à se mobiliser davantage au sein de nos communautés, pour un respect strict des mesures de prévention individuelle et collective.