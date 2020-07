Sénégal: Mercato - Un duel des Manchester pour Koulibaly

Les deux clubs de Manchester, United et City, seraient en duel sur deux dossiers de défenseurs très prisés: Kalidou Koulibaly (Naples, 29 ans) et Milan Skriniar (Inter Milan, 25 ans). Manchester City et United devraient chasser sur le même terrain cet été. Selon The Independent, les deux clubs visent les des mêmes défenseurs: Kalidou Koulibaly (Naples, 29 ans) et Milan Skriniar (Inter Milan, 25 ans).

Pep Guardiola a pour priorité de recruter un défenseur central après les problèmes rencontrés dans ce secteur depuis le départ de Vincent Kompany (blessures de Laporte, méforme de John Stones...). Le technicien a fait de Koulibaly sa priorité mais, selon The Independent, l'Inter Milan pourrait aussi formuler une offre incluant son défenseur slovaque Milan Skriniar contre Sergio Agüero. Les Citizens ne seront pas seuls, non plus, sur le dossier.

Manchester United souhaite aussi renforcer son secteur défensif. Koulibaly est une cible de longue date pour les Red Devils. Le club le plus titré d'Angleterre courtise aussi Skriniar depuis de longs mois. Mais le club mancunien aurait d'autres priorités comme celle de recruter Jadon Sancho, en attaque, tout en attendant que le marché se décante. Longtemps estimé à environ 100 millions d'euros, Koulibaly pourrait être vendu aux alentours de 70 millions d'euros