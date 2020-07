Gabon: La Fondation Sylvia Bongo Ondimba vient en aide aux footballeurs

La semaine écoulée, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba poour la famille a remis à l'Association des clubs de première et deuxième division des bons d'achats et des masques. Une aide très importante pour ses pères de familles.

C'est en gros 840 bons d'achats de produits alimentaires et 420 masques qui ont été remis aux familles des 840 footballeurs et encadreurs que comptent les deux premières divisions, soit 24 clubs au total. Ces familles vivent des moments difficiles depuis que la pandémie du coronavirus a fait son entrée dans le pays. Le don a été réceptionné par le président de l'Association des clubs de D1 et D2, Landry Nkeyi.

Ce dernier s'est d'ailleurs exprimé à ce sujet en affirmant qu'« à l'initiative des clubs de première et deuxième divisions, nous avons sollicité l'appui de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille, qui a répondu favorablement. Comme vous le savez, nos footballeurs passent des moments difficiles du fait des effets néfastes du coronavirus qui sévit dans notre pays. Ainsi, la Fondation a remis aux 24 clubs de D1 et D2, 840 bons d'achats de produits alimentaires et 420 masques. Ce don sera remis intégralement aux joueurs et aux encadreurs ».

S'agissant de la reprise ou non du National-Foot, ce dernier, profitant de l'occasion, a lancé un appel en direction des responsables de la Fédération gabonaise de football. « Nous attendons toujours la réaction de la Fédération gabonaise de football. À qui je demande de prendre ses responsabilités. Que la fédération, à l'instar d'autres associations à travers le monde, donne clairement sa position sur la reprise ou non du championnat », s'interroge-t-il.