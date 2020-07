Togo: La Mairie de Golfe 2 appuie sur la fibre de la solidarité de ses administrés

Engagé dans le développement de sa Commune et l'épanouissement de sa population en cette période de pandémie, le Comité exécutif de la Commune Golfe 2, Hédzranawoé-Nukafu, dirigé par le Maire James Amaglo, a lancé officiellement ce mardi, dans la salle Hibiscus de l'Agora Senghor de Lomé, le projet dénommé « Commune du Golfe 2, solidaire et propre ».

Face aux différentes situations auxquelles était exposée la population et qui par le Covid-19 se sont empirées, et dans le but d'atténuer les effets néfastes du coronavirus, le Comité exécutif de la Commune du Golfe 2 a pris l'initiative d'accompagner les populations les moins nantis de son territoire communal à travers son projet « Commune du Golfe 2, solidaire et propre ».

Pour un coût total de 150.842.800 FCFA, les initiateurs entendent « Soutenir 5000 foyers vulnérables en satisfaisant leurs besoins alimentaires ; Encourager 25 structures de pré collecte et CDQ à continuer leur travail de salubrité dans la Commune du Golfe 2 ; Maintenir les rues de la commune toujours propres et doter la commune de matériels roulants pour la collecte des déchets ».

Ne détenant pas la totalité du montant prévu, une opération de collecte de fonds est donc lancée à l'endroit du personnel communal, des conseillers municipaux, de la mairie, de l'Etat, des entreprises/sociétés et des bonnes volontés, et dénommée « Ma part dans la lutte contre le Coronavirus ». Il s'agit de la solidarité et chacun doit donner sa part en espèces comme en nature, a rappelé le 3ème adjoint au maire.

Pour les dons en vivre aux populations vulnérables, ils seront, d'après le Maire James Amaglo, composés du riz, du maïs, du haricot, du gari, des pâtes alimentaires, des boîtes de conserve, du savon, des bavettes réutilisables, des gants de chantier, des paniers, des balaies, des brouettes, des tricycles, des camions Ben etc.

Un comité de gestion est mise en place et en partenariat avec les acteurs des services sociaux, des chefs de quartiers,... pour un travail rigoureux pour qu'il n'y ait pas de foyers vulnérables "fantaisistes".

Après les 3 à 4 mois de phase pilote, le comité de gestion du projet dressera un bilan aux différents donateurs. Deux numéros sont mis à la disposition des donateurs pour leur contribution notamment le 90 06 75 14 et 79 39 38 84. Et un comité de réception et de gestion est mis en place dans les locaux de la Mairie pour les donateurs désirant apporter leur participation en nature.

Par ailleurs, l'ancien ministre de l'Environnement, André Johnson, le Directeur général de l'ANASAP, le Gal Béréna, et le préfet du Golfe, M. Agbotsè ont affirmé leur bonne volonté d'apporter une contribution au projet sur place. Ce dernier, lançant d'ailleurs le projet, y voit une corrélation avec le PND (Plan National de Développement). Il a situé la salubrité publique parmi les défis majeurs des communes. Il a dès lors convié la Commune de Golfe 2 à un travail bien fait sur ce projet.