Angola: Africell Global remporte une licence d'opérateur de télécommunications en Angola

Luanda — L'Africell Global Holding Ltd a remporté l'appel d'offres public pour la fourniture de services de communications électroniques et est devenu le quatrième opérateur téléphonique en Angola, a annoncé lundi le gouvernement angolais.

Dans une note parvenue à l'Angop, les ministères des Finances et des Télécommunications, des technologies et de l'information et de la communication sociale indiquent que l'attribution à un nouvel opérateur du 4e titre global unifié pour la fourniture de services publics de communications électroniques va apporter une plus grande concurrence au secteur des télécommunications angolais, améliorer la qualité des produits, des services et des prix, apportant ainsi des contributions pertinentes à la croissance économique et à l'amélioration du bien-être des citoyens.

Selon le groupe de travail interministériel, le concours comportait deux phases clés: la phase de candidature, qui a été ouverte le 30 septembre 2019 et clôturée le 22 janvier 2020, l'ensemble du processus étant exécuté sur la plateforme électronique du Système national d'appel d'offres public, accordant au concours une plus grande transparence.

La phase suivante, de présentation de la proposition technique et financière, s'est déroulée du 2 mars au 4 mai 2020.

La note indique que l'unique candidate a soumis, dans le délai imparti, sa proposition, qui a fait l'objet d'une analyse et d'une évaluation faites par la Commission d'évaluation, compte tenu des critères d'attribution établis dans le cahier des charges et le programme de procédures.

Après une analyse approfondie, lit-on dans le communiqué, la Commission d'évaluation a conclu que la proposition d'Africell répondait de manière satisfaisante aux exigences des règles procédurales ainsi qu'aux intérêts de l'État angolais.

Après la conclusion de la négociation, Africell obtiendra la licence TGU pour opérer sur le territoire national et conclura le contrat de concession respectif avec l'Institut angolais des communications (INACOM), scellant ainsi l'engagement et la confiance dans le Marché national.

Selon la commission, au total, trois entités ont acquis les pièces d'appel d'offres et Africell a soumis la candidature qui a été évaluée par le comité d'évaluation, conformément aux exigences du concours.

Africell Holding SAL

Africell est un opérateur international, avec 18 ans d'activité dans le secteur des télécommunications, fournissant des services de téléphonie mobile, d'Internet, de télévision par abonnement et de mobile money à plus de 12 millions de clients, étant présent dans quatre pays africains, la Gambie, République démocratique du Congo, Sierra Leone et Ouganda.