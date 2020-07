Angola: Réouverture de la rédaction de l'Agence Angola Presse

Luanda — Remise en neuf, et pourvue désormais de nouveaux équipements informatiques plus modernes, la rédaction nationale et internationale de l'Agence Angola Presse (ANGOP) a été rouverte officiellement mardi à Luanda par le ministre des Télécommunications, Technologies de l'information et Communication sociale.

Outre la rédaction en général, où opère également un service international qui diffuse en portugais, en espagnol, en français et en anglais, Manuel Homem a également inauguré des bureaux et un secteur technique modernes qui s'y rattachent.

La réfection, qui a élargi l'espace ou fonctionne la rédaction de services national et international, y a placé des équipements modernes, parmi lesquels des ordinateurs, des téléviseurs, des fauteuils et d'autres outils d'appui à l'activité journalistique.

Selon l'administrateur exécutif du secteur de contenus, la modernisation de l'ANGOP suppose l'amélioration de la production et l'augmentation de contenus multimédias.

José Chimuco a ajouté que l'ANGOP espérait également développer ses bureaux régionaux et recruter des correspondants qui assureront la couverture de prochaines élections municipales.

Pour sa part, expliquant les avantages de nouvelles technologies montées à l'Agence, l'administrateur du secteur technique a affirmé que désormais la consommation d'électricité serait moindre.

Amadeu Simão a souligné que les nouveaux équipements élevaient la capacité de données et de navigation, soit de 12 à 50 mégabits, et de 1 à 2 térabits.

Contrairement au passé, tous les bureaux régionaux sont reliés « on-line » au siège de l'ANGOP situé à Luanda, a-t-il expliqué.

Ayant vu le jour en 1975, l'ANGOP est une Agence de presse qui publie également, depuis février 2000, des nouvelles via internet, un moyen de diffusion plus efficace et de contact direct avec le public.