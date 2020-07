Congo-Kinshasa: V.Club - Premier contact entre les joueurs et le nouveau staff dirigeant

Quatre jours après son élection, le nouveau comité de coordination de l'AS V.Club a été face aux joueurs et membres du staff technique pour une première prise de contact.

L'AS V.Club dispose d'un nouveau comité de coordination depuis le mercredi 1er juillet 2020, dirigé pour la première fois par une femme, l'avocate Bestine Kazadi Di Tabala, fille de l'ancien président de conseil suprême, feu papa Pierre Kazadi Tshishishi. En dépit de son absence, étant en séjour à l'étranger, une rencontre a été organisée, le 6 juillet à Kinshasa, entre, d'une part le nouveau staff dirigeant du club et, de l'autre, les joueurs et le staff technique conduit par l'entraîneur principal Florent Ibenge.

Le président de la section football, Vicky Ndunga Lulembo, a souligné à cet effet : « La réunion d'aujourd'hui était pour être ensemble avec les joueurs et le staff technique par rapport à notre élection à la tête de la section football. Nous les avons invités afin de parler. En attendant l'arrivée de la présidente, qui n'est pas là, nous avons voulu les écouter, certes ce sont des enfants, mais ils se posent beaucoup de questions. Nous les avons invités pour la prise de contact. Le seul mot d'ordre que nous leur avons dit c'est la discipline, parce que là où il y a la discipline les choses marchent bien. Nous leur avons aussi dit de se protéger pendant ce moment difficile de la crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19 ».

« Nous venons de parler avec les animateurs du nouveau comité que nous avions nous-mêmes choisi. Ils sont maintenant au courant de nos besoins et souhaits, car notre objectif c'est de remporter une compétition africaine avec ce nouveau comité. Et pour ce faire, certaines conditions doivent être remplies. Et ils ont promis de mettre les joueurs dans des conditions idoines, tout en recommandant la discipline », a pour sa part indiqué Yannick Bangala, capitaine de V.Club.

Lors de son élection comme présidente de coordination, Bestine Kazadi déclarait à la presse : « V.Club se doit de ramener la Coupe d'Afrique en République démocratique du Congo. C'est le défi majeur de tous les supporters et de tous les Congolais ». Et quant à être la première femme à diriger un club de football au pays et en Afrique, elle affirmait : « Ce n'est pas la qualité de femme qu'il faut mettre en exergue ici, mais plutôt mes qualités de sportive, mon mental de gagneuse, mon esprit de compétition et de recherche de performances. C'est plutôt une question de tactique, de stratégie sportive qui doit être présente pour progresser toute l'équipe V.Club ».

Rappelons-le, V.Club a loupé de peu la qualification en quarts de finale de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football (CAF) la saison passée, se classant deuxième du groupe des huitièmes de finale. Ayant occupé la deuxième place à l'arrêt du championnat national de football à cause de la pandémie de Covid-19, la team vert et noir de Kinshasa va à nouveau retrouver la C1 africaine la saison prochaine.