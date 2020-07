Burkina Faso: Rotary Club de Ouagadougou - De nouveaux élus pour de nouveaux objectifs

Six clubs Rotary de Ouagadougou ont renouvelé leurs instances dirigeantes. Il s'agit de Rotary club Ouagadougou Doyen, Savane, Millénium, Crystal, Elite et de Synergie. Les nouveaux présidents ont reçu leur collier et leur cloche pour le compte de l'année Rotarienne 2020-2021.

Du bilan de l'année écoulée, il ressort que le Rotary club de Ouagadougou a fait des dons dans le cadre de la lutte et la prévention contre le Covid-19 en dépit des difficultés engendrées par la pandémie a indiqué Rasmané Compaoré, président sortant du Rotary Club de Ouagadougou Doyen.

"Mon mandat s'est déroulé sur fond d'un programme ambitieux. L'un de mes objectifs, a été d'accorder une place importante à l'assiduité et à la camaraderie. Pour moi, la Covid-19 est venue démontrer le sens de l'humanisme", a indiqué M. Compaoré qui dit partir avec la satisfaction d'avoir contribué à des actions humanitaires, sanitaires etc.

Quant à la présidente entrant, Solange Congo, elle a affirmé avoir pris la mesure de l'importance de la responsabilité qui lui a été confiée. Les défis à relever, s'est-elle convaincu, sont celles de la communication et de l'assurance des membres. Et d'ajouter que l'implication des leaders rotariens serait un apport afin de bénéficier de leurs expériences. En effet soutient-elle, en plus d'être une ouverture à des opportunités, "le Rotary club permet de s'épanouir."

L'autre motif de satisfaction également relevé par tous, est l'entraide qui règne au sein du Rotary club de Ouagadougou. D'un club à un autre, les actions humanitaires, sociales et sanitaires sont au rendez-vous. Les présidents entrants disent être conscients de «la tache énorme» qui les attend. Cependant, ils pourront compter sur l'expérience et la solidarité de la famille rotarienne. Selon le président du comité d'organisation, Mohamed Yara Karambiri, la tenue de cette rencontre est une coutume qui respecte le calendrier du Rotary club. Après un an de mandat, des changements doivent être effectué à la tête des clubs.

En rappel, le Rotary club est une organisation apolitique ouverte qui encourage une haute éthique civique et professionnelle. De nos jours, il compte 16 clubs au Burkina Faso qui œuvrent pour la paix dans le monde.