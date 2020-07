Algérie: Sonatrach - Des travailleurs honorés à l'occasion de la fête de l'Indépendance

Galerie d'images

ALGER - La compagnie publique des Hydrocarbures (Sonatrach) a honoré mardi à Alger plus de 70 de ses travailleurs, parmi les plus anciens au sein du groupe, dans le cadre de la célébration du 58ème anniversaire de l'Independence et de la jeunesse.

Dans le cadre du renforcement de la culture d'entreprise, le P-dg de Sonatrach, Toufik Hakkar, a présidé une cérémonie pour rendre hommage à l'ensemble des travailleurs et travailleuses du groupe Sonatrach "consacrant fidélité, dévouement pour les années de travail au sein du Groupe". Il a fait savoir, lors de son discours à l'occasion de cette cérémonie, qu'il s'agit, à travers cet événement, d'honorer et de reconnaitre les efforts des travailleurs qui ont passé entre 15 et 30 ans de carrière à Sonatrach.

"Nous avons d'ailleurs constaté les efforts de nos travailleurs durant cette crise sanitaire, ils ont fait plus que leur devoir pour préserver la production et les acquis de la République algérienne", a souligné M. Hakkar, rappelant que pour le Groupe national, le facteur humain représente la ressource principale de l'entreprise.

Selon d'autres sources du groupe public, "la ressource humaine représente un axe fondamental sur lequel la direction générale de Sonatrach bâtit une vision moderne qui donne les conditions adéquates de travail".

Pour sa part, le secrétaire général du syndicat national de Sonatrach, Khellaf Djerroud, a fait savoir que cette cérémonie a pour but de montrer la reconnaissance de Sonatrach à destination de ses travailleurs "pour les efforts faits durant plusieurs années". De plus, il a relevé l'implication des travailleurs du groupe public durant cette crise sanitaire durant laquelle "ils se sont mobilisés pour assurer la continuité de la production et de la productivité de Sonatrach".

Quant au secrétaire général de la Fédération nationale des travailleurs du pétrole, du gaz et de la chimie (FNTPGC), Hamou Touahria, il a exprimé sa reconnaissance concernant le message adressé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, aux travailleurs du groupe Sonatrach à l'occasion de la fête de l'Indépendance.

"Cela a été une fierté pour les travailleurs de Sonatrach car ils se sont sacrifiés et ils ont sacrifié de leur temps pour préserver la production et la stabilité de cette institution, et ce, dans le respect des consignes de sécurité sanitaire", a-t-il fait observer.