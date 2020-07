Afrique: Le Ministre des Affaires étrangères participe au forum arabo-chinois

Khartoum — La Ministre des Affaires étrangères, Asma Mohamed Abdullah, a participé aux travaux de la 9e session de la réunion ministérielle du Forum de coopération arabo-chinois moyennant la vidéoconférence avec la participation du ministre chinois des Affaires étrangères, le secrétaire général de la Ligue arabe et la large participation des ministres arabes des Affaires étrangères.

La réunion, présidée par le Ministre jordanien des affaires étrangères, Président de la session en cours, vise à renforcer la coopération arabo-chinoise dans les divers domaines et à développer ses perspectives d'avenir, en plus de discuter les développements régionaux et le processus de paix dans la région.

La réunion a également examiné les moyens de consolider les efforts pour faire face à la pandémie de corona et ses conséquences, et la nécessité de la coopération continue pour surmonter les répercussions de la pandémie, qui représente un défi qui nécessite la coopération des pays.

Dans son discours au forum, la ministre des Affaires étrangères a salué le niveau distingué des relations arabo-chinoises dans les domaines diplomatique, économique, commercial et culturel, soulignant que le Soudan avait récemment établi des relations bilatérales avec la Chine dans les divers domaines de coopération, représentés dans le projets pétroliers, d'énergie et d'infrastructure, dans le but de créer un partenariat constructif.

Elle a exprimé la gratitude du gouvernement du Soudan pour la Chine et les pays arabes pour leur soutien aux efforts de paix et de stabilité au Soudan, et pour leur travail conjoint pour la levée des dettes et la levée du Soudan de la liste des pays qui parrainent le terrorisme, en remerciant davantage les pays qui ont aidé le pays à lutter contre la pandémie corona.

La ministre Asma a informé les ministres des efforts du gouvernement pour réformer l'économie et les relations extérieures, exprimant l'aspiration du Soudan à établir des partenariats plus larges avec la Chine et les pays arabes.

Elle a conclu en exprimant la position de soutien du Soudan à la question arabe, en particulier la cause palestinienne.