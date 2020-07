Soudan: Faisal - Demandes de sit-in de Nertati sont légitimes et les devoirs de l'État

Khartoum — Le ministre de la culture et de l'Information, Faisal Mohamed Salih, a affirmé que les exigences du peuple de Nertati sont légitimes et sont au cœur des devoirs et tâches de l'État.

Il a dit à la fin de la visite de la délégation fédérale dans la région lundi que les demandes de la population de Nertati sont d'assurer la sécurité, la sûreté et la stabilité.

Le porte-parole du gouvernement a indiqué lundi soir à la télévision soudanaise que les exigences les plus importantes étaient la sécurisation des chemins, la fourniture de la protection nécessaire pour permettre aux citoyens de pratiquer leurs activités normales en toute sécurité.

Il a fait allusion aux natures des demandes qu'il s'agit des aspects de sécurité, la fourniture des services, indiquant que les exigences sont essentielles, son essence est la sécurité, et ce ne sont pas des exigences de luxe.

Faisal a souligné que la réunion de la délégation fédérale avec des groupes de nomades dans la région où les problèmes nécessitent d'imposer à l'État le prestige et d'assurer la protection des citoyens, affirmant que les demandes urgentes représentées dans le désarmement et le retrait des motos non autorisées.

Il a déclaré que les problèmes liés au projet de développement du Darfour sont liés à la réalisation de la paix.

Il a ajouté que le sit-in de Nertati établit une nouvelle relation entre le gouvernement et la communauté, et accélérerait le processus de négociations en cours entre le gouvernement et les mouvements de lutte armée.