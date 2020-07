Togo: La version de Togo Terminal

communiqué de presse

Les salariés de Togo Terminal qui réclamaient l'amélioration de leur condition de vie et l'augmentation de leur salaire étaient en grève dès la soirée du dimanche au matin du lundi.

Mais la direction a mis fin à cette grève en déployant les forces de l'ordre qui avaient dispersé les grévistes en demandant à ces derniers de reprendre leur travail ou de quitter simplement les lieux. Dans un communiqué du 06 Juillet, la direction donne sa version. Lisez plutôt !

Lomé, le 06 Juillet 2020

Tentative de blocage des activités portuaires par un petit groupe de salariés pour protester contre une augmentation des salaires

Dimanche 5 Juillet 2020 en fin de journée, un groupe de salariés de la société a essayé de bloquer les activités pour dit-il, protester contre une augmentation des salaires qu'il juge « non conséquente ». Un mouvement d'humeur sans aucun préavis et non conforme aux procédures légales, règlementaires et conventionnelles.

En effet, La Direction Générale de Togo Terminal en accord avec les délégués syndicaux a décidé en fin d'année 2019, d'une augmentation des salaires. Cette revalorisation des rémunérations prend en compte les différentes catégories suivant les spécificités des postes.

Ainsi, en janvier 2020, les primes de logement ont été revues à la hausse pour toutes les catégories.

Au mois de Mai 2020, le processus de rallongement de la grille a été entamé avec un avancement de 3 échelons pour toutes les catégories.

En plus, la Direction Générale de Togo Terminal soucieuse du bien-être de son personnel, a également enclenché le processus de revalorisation complète des salaires malgré la situation socio économique complexe liée à la crise sanitaire actuelle caractérisée par une baisse des activités dans tous les secteurs notamment portuaires. A la fin du mois de Juin, le salaire perçu a été augmenté avec un rappel de 5 mois, à compter de janvier 2020.

Pour rappel, en 2019, des réajustements des salaires avaient été faits pour une grande partie du personnel. En plus de nombreuses autres mesures incitatives, chaque année, la Direction Générale procède à une réactualisation des salaires pour s'assurer du mieux-être de son personnel.

La Direction générale ouverte aux négociations et engagée dans l'amélioration constante des conditions de travail et de vie de ses collaborateurs, a exhorté les travailleurs au respect des textes réglementaires et conventionnels.

Elle regrette les éventuels désagréments causés par ce mouvement d'humeur illégal et illégitime de ce groupuscule d'agents et présente ses excuses à tous les partenaires de la société. Elle se réjouit de la reprise des activités ce lundi matin 06 juillet 2020 et rassure ses clients de la fluidité des opérations.

La Direction Générale