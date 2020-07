Angola: L'ANGOP mise sur le contenu multimédia

Luanda — Le président du Conseil d'administration de l'ANGOP, Josué Isaías, a déclaré mardi, que l'agence avait une stratégie basée sur la formation massive de journalistes et de techniciens, en vue de leur fournir des connaissances solides pour utiliser les outils qui seront mis à leur disposition.

S'exprimant lors du lancement du nouveau logotype et de la réouverture de les salles des rédactions nationale et internationale, le responsable a déclaré que l'idée était de pouvoir produire une gamme diversifiée de produits multimédias, qui seraient mis à la disposition des traditionnels et des nouveaux clients, via un nouveau portail, sera lancé prochainement.

"L'avenir des agences de presse mondiales est le multimédia et, pour l'ANGOP, cela représente un chemin long et difficile à suivre. Cependant, l'ignorer serait pire pour notre agence, et il lui serait fatal de rester à son état traditionnel, l'actuel ", a-t-il souligné.

Le responsable a souligné que l'initiative de lancer un nouveau logo est liée à la nécessité pour l'ANGOP de s'adapter aux stratégies de marketing à adopter face aux défis actuels.

"C'est l'effort de restructuration et de réorganisation de l'ANGOP que déploie le Conseil d'Administration, dont les actions passent par un processus d'amélioration des conditions de travail, de la rémunération et des conditions sociales des travailleurs et de relance de la production journalistique", a-t-il déclaré.

De cette manière, a-t-il ajouté, dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail, de la rémunération et des conditions sociales des travailleurs, un ajustement des salaires a déjà été effectué, une assurance maladie et une autre contre les accidents du travail ont été allouées à tous les travailleurs de cette agence de presse.

Le PDG de l'ANGOP a également souligné les travaux réalisés au Centre social, qui ont profondément modifié sa configuration, au cours desquels les travailleurs de la cuisine et du bar ont suivi des cours spécifiques au CINFOTEC, dont l'apprentissage a amélioré la performance du travail, fournissant des bons services aux travailleurs.