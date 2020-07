Angola: Le ministre Manuel Homem salue la stratégie de modernisation de l'ANGOP

Luanda — Le ministre des Télécommunications, des Technologies de l'Information et de la Communication sociale, Manuel Homem, a salué mardi la stratégie de modernisation de l'Agence Angola Presse (ANGOP), qui a aujourd'hui rouvert ses salles de rédaction nationale et internationale et a présenté son nouveau logo.

Après une visite des nouvelles installations, guidée par le président du Conseil d'administration de l'ANGOP, Josué Isaías, le ministre a déclaré vouloir le même dynamisme dans l'ensemble du secteur qu'il dirige, malgré le moment exceptionnel que vit pays.

À l'occasion, Manuel Homem s'est dit satisfait des exploits faits par l'ANGOP en trois mois, en ce qui concerne les conditions de travail des employés, et présente un changement de paradigme par rapport à cette situation.

Il a encouragé le Conseil d'administration de l'ANGOP à continuer de poursuivre l'objectif de modernisation, en mettant en relief le changement du logo de l'agence et la prévision du lancement d'un nouveau portail.

Selon le ministre, les médias revêtent une importance politique, économique et sociale pour le pays, raison pour laquelle la direction du ministère continuera donc à apporter son soutien, visant l'amélioration des conditions techniques et les ressources humaines, afin que les entreprises puissent atteindre les objectifs de modernisation fixés par le département ministériel.

La cérémonie de réouverture des salles des rédactions nationale et internationale a été témoignée par des fonctionnaires des différents organes du ministère des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale, des directeurs exécutifs et non exécutifs de l'ANGOP et des invités.