Congo-Kinshasa: OVD - Victor Tumba Tshikela apporte un vent nouveau

Les derniers réaménagement et nomination par ordonnance présidentielle des mandataires des Entreprises publiques de l'Etat intervenus dernièrement n'ont pas surpris les congolais, spécialement les agents et cadres de l'office des voiries et drainage qui s'attendaient à voir le président de la République combler le vide créé par le départ, il y a quelques mois, de l'ancien mandataire dont l'intérim était assuré par Mr François Kalumba, Directeur provincial de l'OVD.

En effet, pour s'acquitter de sa lourde mission, celle de conduire la RDC vers l'émergence à l'horizon 2030, le président de la République ne devrait pas continuer à s'entourer des collaborateurs n'ayant pas la même vision que lui concernant le développement du pays. C'est dans ce cadre qu'un changement s'imposait dans les entreprises publiques de l'Etat afin que le président de la République puisse se choisir de nouveaux collaborateurs de confiance capables de l'aider à surmonter le défi de développement économique et social auquel est confronté actuellement la RDC.

C'est dans ce cadre que Monsieur Victor Tumba Tshikela sera nommé en qualité d'administrateur directeur Général de l'office des voiries et drainage, en sigle OVD.

Pour le commun des mortels cette nomination n'a fait que répondre à la préoccupation exprimée par le chef de l'Etat de pouvoir changer les méthodes de Travail de ce service en vue de les adapter aux nouvelles méthodes de gestion et de bonne gouvernance exigées dans un Etat de droit. C'est ainsi que le chef de l'Etat a jugé utile de remettre la pendule à l'heure en procédant ainsi au changement des animateurs dans les Entreprises à impact visible notamment l'office de voiries et drainage.

En effet, un vent nouveau a commencé à souffler à l'Office des voiries et drainage au lendemain de la passation de pouvoir entre Monsieur Victor Tumba TSHIKELA, Nouveau administrateur Directeur général et l'intérimaire en la personne de Monsieur Kalumba François, Directeur provincial en termes d'une cérémonie de remise-reprise organisée au mois de juin dernier à la Direction générale de l'OVD, sur l'Avenue Maçon dans la commune de Limete en présence de tous les directeurs centraux de l'Office...

Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est dommage que nous ne puissions revenir avec force détail sur le parcours élogieux du nouvel Administrateur Directeur général de l'OVD. Cependant, il y a lieu de retenir que Victor Tumba est ingénieur civil de formation et ancien fonctionnaire de l'Etat qui a travaillé longtemps au Ministère des Travaux publics. Ancien mandataire à l'OVD, Victor Tumba est un fils maison qui, à son temps, grâce à ses nombreuses initiatives et réalisations palpables dans la reconstruction des routes à travers le pays avait redoré l'image de marque de la voirie de la République dans le cadre du programme de cinq Chantiers initié par le président honoraire Joseph Kabila.

Dans le souci d'améliorer le social du personnel de l'OVD, Victor Tumba n'a pas hésité à faire réadapter la convention collective de l'Office en vue de rétablir une paix sociale durable et prendre en compte aussi les soins de santé du personnel grâce à la construction d'un centre hospitalier moderne en faveur du personnel de l'office.

En effet, son savoir-faire, son ardeur et sa conscience pour le travail bien fait avait retenu à son temps l'attention des agents et cadres de l'Office des voiries et drainage qui ont accueilli favorablement la nouvelle de sa nomination.

Ceux qui ont eu à œuvrer à ses côtés le connaissent comme un fonctionnaire très assidu, intègre, discret, compétent et capable de préserver sa personnalité face aux tentatives de la corruption et autres antivaleurs etc... .Pour ces raisons précitées, beaucoup d'agents de l'Office estiment que le choix porté sur lui par le président de la République n'est pas un fait du hasard. Il vient plutôt couronner une expérience accumulée pendant des années par ce haut cadre dont la carrière au sein de l'Office s'est soldée par de brillants résultats obtenus dans la gestion des travaux de réhabilitation de la voirie de toutes les provinces de la RDC ainsi que de la ville de Kinshasa.

C'est ainsi que l'opinion estime que le président de la République dispose désormais d'un collaborateur chevronné qui pourra lui être utile dans la réalisation des programmes des infrastructures routières et de la voirie de la RDC.

C'est dans ce cadre que l'espoir est encore possible quant à la continuité des travaux de la modernisation du secteur des infrastructures routières du pays.

Le même espoir peut être permis également pour le personnel de l'office qui devrait s'attendre à l'amélioration de leurs conditions de travail et à un meilleur encadrement de leur autorité de tutelle qui n'amènera certes aucun effort pour leur bien-être comme il avait fait à l'occasion de l'adoption de la convention collective en faveur du personnel de l'office.

Avec l'avènement de Monsieur Victor aux commandes de l'Office de voiries, le personnel est convaincu que l'espoir est permis et qu'un souffle nouveau y règnera en dernier ressort grâce à la transparence dans la gestion, le dynamisme et l'efficacité qui ont souvent caractérisé la gestion de Mr. Victor TUMBA. C'est donc un expert en Administration publique et un « vertébré » qui vient d'être placé à la tête de l'Office de voirie et drainage.

C'est dans ce cadre que ceux qui ont eu à le fréquenter n'hésitent pas de remercier le président de la République pour ce geste combien louable qu'il vient de poser en faveur des agents et cadres de l'office, lesquels ne tarderont certes pas, à découvrir les qualités managériales et exceptionnelles de leur nouveau chef.