Congo-Kinshasa: La Fecofa organise un séminaire de recyclage à l'intention de tous les acteurs

La Fédération congolaise de football association (Fecofa), par le biais de sa direction technique nationale, organise du 9 au 28 juillet prochain à Kinshasa, un séminaire de formation et de recyclage à l'intention des éducateurs et des entraîneurs de football.

La formation, précise le communiqué, va beaucoup intéresser les sélectionneurs de différentes équipes nationales, les entraîneurs dont leurs équipes sont engagées en Ligue 1 et 2, les préparateurs physiques et des entraîneurs du football féminin. Au menu, il y aura six programmes différents préparés sur base de certaines bévues enregistrées çà et là, dans la pratique du football à travers le pays. Les entraîneurs des Ligues et des Ententes, les éducateurs des structures et autres centres de formation, les préparateurs des gardiens, ainsi que le personnel médical œuvrant au sein des équipes de football sont également concernés.

C'est un grand atelier de formation qui se présente de la manière suivante :

- Jeudi 9 juillet de 8h à 15h30 : séminaire de formation des préparateurs physiques;

- Vendredi 10 juillet de 08h à 15h30 : séminaire de formation des préparateurs des gardiens de but;

- Samedi 11 juillet de 08h à 15h30 : séminaire de formation du personnel médico-sportif;

- Du lundi 20 au mercredi 22 juillet de 08h à 16 h, séminaire de formation des sélectionneurs et des entraîneurs des D1 et D2 de la LINAFOOT ;

- Du jeudi 23 au samedi 25 juillet de 08h à 16h ; séminaire de formation des sélectionneurs et des entraîneurs du football féminin ;

- Du lundi 27 au mardi 28 Juillet 2020 de 08 à 16 heures : séminaire de formation des entraîneurs des ligues et des ententes.