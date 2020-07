Cote d'Ivoire: Laurent Tchagba sg - « Nous ne sommes pas venus pour un congrès destituer Mabri, il doit prendre sa place de 2 ème vice président Rhdp »

Dans son adresse d'ouverture au conclave organisé par les cadres, élus et militants RHDP issus de l'UDPCI le samedi 4 juillet 2020 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, le ministre Tchagba Laurent, Secrétaire Général du parti a dit :

« Vous savez, il n'est pas intéressant que nous soyons dans un mouvement, dans une famille que nous soyons, tout le temps, suspectés.

Vous qui êtes à la base, qui travaillez dans les comités de base, dans les sections, dans les coordinations régionales, des structures de la direction exécutive, il n'est pas normal de pouvoir être dans la position des personnes suspectées.

Mais, nous devons être des personnes respectées et crédibles qui doivent apporter leurs concours avec sincérité et honnêteté pour la réussite des missions du RHDP.

Dont la plus importante est de prendre notre part à l'organisation de l'élection présidentielle du 31octobre 2020. Pour que notre candidat puisse être en pôle position ».

Situant l'objectif principal de ces assises, le ministre Tchagba , superviseur général de ce conclave a indiqué que ce rassemblement n'est rien d'autre que l'affirmation de leur appartenance au RHDP et de leur soutien sans réserve à la candidature du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à l'élection présidentielle du 31 octobre , cela conformément à la décision du conseil politique en date du 12 mars 2020 . « Que cela soit désormais clair pour tous », a-t-il déclaré.

Et le ministre Tchagba Laurent de clarifier ceci : « Ici, nous ne sommes pas venus pour un congrès pour destituer Mabri .

Nous ne sommes pas venus pour organiser une Assemblée Générale pour dégager Mabri . Mais, nous sommes venus à ce conclave pour que l'opinion nationale et internationale sache que nous sommes des cadres, des militants. Nous avons pris l'engagement d'être au RHDP.

Nous sommes des membres-fondateurs, et pour cela, nous devons venir ici dans le cadre de ce conclave, prendre notre position.

Et l'exprimer de manière claire à qui veut l'entendre. Pour ne pas que des gens qui sont tapis dans l'ombre qui veulent nuire à leurs camarades parce qu'ils veulent toujours mener des combats en utilisant des gens comme leurs Sofa, pour que les choses soient claires et définitives désormais.

Il a rappelé les différentes démarches menées par les uns et les autres pour ramener la cohésion et la sérénité au sein de la famille Houphouetiste. « Le président de la République a reçu le 1er mai 2020, le président Abdallah Albert Toikeusse Mabri .

De cette rencontre et selon le rapport qu'il nous a fait, le président Mabri a affirmé son engagement à demeurer au RHDP et a pris acte de la désignation du premier ministre Amadou Gon Coulibaly en qualité de candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 .

Le fait de réaffirmer son appartenance et de prendre acte de la candidature d'Amadou Gon Coulibaly signifiait simplement accepter ce choix et prendre l'engagement d'en faire la promotion auprès de tous les militants et sympathisants », a-t-il révélé .

Toutefois, il a indiqué que l'ensemble des cadres, élus et militants du parti arc-en-ciel continueront à tout mettre en œuvre pour convaincre le président de l'UDPCI à venir prendre sa place de 2e vice-président du RHDP. Car, a-t-il dit « Nous pensons que notre président à beaucoup œuvré pour la nation.

Notre président a beaucoup fait pour le RHDP. Notre président a beaucoup fait pour que la Côte d'Ivoire puisse aller de l'avant aux côtés d'Alassane Ouattara. Aujourd'hui, sa place est au RHDP pour qu'il puisse continuer à jouer son rôle auprès de son frère Amadou Gon Coulibaly pour rassembler les ivoiriens .

Pour créer la cohésion nécessaire pour qu'il soit bâtie la Côte d'Ivoire dans paix et l'amour de son prochain. Nous veillerons et travaillerons à cela.» Aussi, a-t-il rassuré ces Houphouétistes issus de l'Udpci à œuvrer pour garantir leurs intérêts en tous lieux et en toutes circonstances dans la grande famille RHDP.

Par ailleurs, il a traduit toute sa gratitude au président Ouattara pour sa quête inlassable du dialogue et pour sa disponibilité à rassembler les enfants d'Houphouët-Boigny.

« Nous ferons fort de demeurer dans ses 18 mètres pour lui apporter les concours pour que toutes les missions qu'il voudra bien nous confier puissent être une réussite », a fait savoir le ministre Tchagba .