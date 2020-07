Cote d'Ivoire: 200 nouveaux établissements sanitaires de 1er contact bientôt en construction et réhabiliter 447

Le gouvernement ivoirien a procédé le mardi 7 juillet 2020, à Abidjan à la signature de deux contrats d'attribution de marchés pour la construction et la réhabilitation d'Etablissements Sanitaires de Premier Contact (ESPC), en vue d'améliorer l'offre de soins aux populations.

"Ce vaste programme de construction et de réhabilitation des ESPC vise à améliorer sensiblement la couverture sanitaire dans des périmètres de moins de 10km.

Il permet de rénover, de mettre à niveau et de restaurer la fonctionnalité d'un grand nombre d'ESPC, à travers le pays", a déclaré le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Aka Aouélé.

Et d'ajouter que ce programme traduit la volonté du Président de la République Alassane Ouattara et du gouvernement de faire toujours davantage pour les populations rurales qui sont les plus éloignées des centres urbains.

Les signataires étaient pour l'Etat de Côte d'Ivoire les Ministres de la Santé et de l'Hygiène Publique, de l'Economie et des Finances et le Ministre auprès du Premier Ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat.

Les entreprises Ellipse Projects et Mitrelli International étaient représentées respectivement par Geoffray Terrain et Ilan Shwartz.

L'opérateur Ellipse Projects va construire 98 nouveaux ESPC et réhabiliter 199 ESPC en milieux urbain et rural. Ce projet se chiffre à 85 milliards de FCFA.

Quant à l'opérateur Mitrelli International, ce sera la construction de 102 nouveaux ESPC et la réhabilitation de 247 ESPC en milieux urbain et rural pour un coût de 86 milliards de FCFA.

A terme, ce seront au total 200 nouveaux établissements sanitaires de premier contact qui seront construits et 447 qui seront réhabilités pour un coût total de 171 milliards de FCFA.

Les nouveaux centres de santé comprennent un dispensaire, une maternité, des logements pour le personnel, les équipements de bureau, du matériel informatique, des équipements biomédicaux et un groupe électrogène.

Les réhabilitations prennent en compte les mises aux normes des infrastructures, les équipements, les clôtures, etc.