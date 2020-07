Madagascar: BNI Madagascar - Le prêt "Miarina" pour appuyer les PME.

La pandémie de Covid-19 fait beaucoup de mal à l'économie. Les banques s'activent pour proposer les solutions adéquates afin d'atténuer les effets de cette crise sanitaire qui n'épargne aucune entreprise.

A l'instar de la BNI Madagascar qui manifeste son soutien aux petites et moyennes entreprises par le biais de certains dispositifs financiers dont le prêt "Miarina".

Demandes exceptionnelles

Mise en place, en partenariat avec le programme "Fihariana", cette offre est destinée à répondre aux demandes exceptionnelles de trésorerie des PME. Le prêt « Miarina » est destiné aux TPME et PME, clientes ou non de la banque, ayant au moins trois ans d'existence et enregistrant un chiffre d'affaires n'excédant pas les 5 milliards d'ariary par an. Avec un taux volontairement réduit à 8% et une période de remboursement qui s'étalera sur 24 mois, ce crédit permet également aux clients de jouir d'un différé de six mois, à propos de l'échéance de remboursement. : « Les conditions de l'offre ont été pensées de manière à donner aux entreprises le temps de se remettre à flots avant d'entamer le remboursement du prêt», a fait savoir Hanta Rakotovao, la responsable de la Plateforme intégrée PME de BNI Madagascar.

Meilleures offres

A travers le prêt "Miarina", BNI Madagascar continue sur sa lancée des appuis au secteur privé malgache. « Conscients de la difficulté que traverse actuellement les entreprises, nous nous engageons à être à leurs côtés. Nous sommes constamment en quête de meilleures offres afin de les aider à maintenir leurs activités et à pouvoir ainsi garder leurs employés », selon toujours Hanta Rakotovao. « MIARINA s'adresse à toutes les entreprises ayant des activités génératrices de revenus sur l'ensemble du territoire malgache œuvrant dans quatre secteurs dont l'agriculture et l'élevage, l'industrie, les services et le tourisme.

Ces firmes peuvent contracter un prêt allant jusqu'à 300 millions d'ariary», a-t-elle ajouté. L'assouplissement des procédures d'octroi du prêt, le raccourcissement du délai de traitement et le déblocage rapide sont de mise pour alléger les entreprises dans leurs démarches, compte tenu de l'urgence. « Dans le contexte sanitaire actuel, les opérateurs sont encouragés à utiliser les services digitaux modernes de la BNI Madagascar, entre autres, BNI NET, BNI PAY, CASH NET qui s'adaptent parfaitement aux différentes restrictions du moment » a-t-elle conclu.