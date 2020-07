Burkina Faso: Commune de Pensa - Le défunt maire se rendait à une réunion à Kaya

Dans un communiqué, le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale, donne des détails sur l'assassinat de Souleymane Zagré, maire de Pensa. En rappel, ce dernier a été tué le 6 juillet 2020.

« Dans la matinée du lundi 6 juillet 2020, monsieur Souleymane Zagré, maire de la commune de Pensa/province du Sanmantenga/région du Centre-Nord, se rendant à Kaya pour participer à un atelier des maires de la région sur la décentralisation, est tombé dans une embuscade tendue par des hommes armés non identifiés.

Suite à l'annonce de sa disparition, une patrouille constituée des Forces de défense et de sécurité et de volontaires pour la défense de la patrie, qui a entrepris de rechercher le maire, tombera à son tour dans une autre embuscade aux environs de 14h30 après avoir retrouvé le corps sans vie de l'édile de Pensa.

Le bilan de cette attaque est le suivant : - le maire de la commune de Pensa tué; - six (06) militaires et trois (03) volontaires pour la défense de la patrie tués ; - des FDS et VDP blessés.*

Tout en condamnant avec la dernière vigueur cet acte inqualifiable, le ministre d'Etat, ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale présente, au nom du gouvernement, ses condoléances attristées à la famille du maire de Pensa et aux familles des FDS et VDP éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.

Des dispositions ont été prises pour l'enlèvement des corps du maire, des FDS et des VDP tombés afin de procéder aux enterrements. Cette énième attaque barbare, qui endeuille de nouveau notre patrie, n'entamera en rien la détermination du gouvernement et la résilience des populations dans la lutte contre le terrorisme.

Roch Marc Kaboré consterné par un acte « ignoble »

« C'est avec consternation que j'ai appris l'assassinat ignoble, hier 6 juillet 2020, du maire de la commune rurale de Pensa. Toutes mes condoléances à la famille éplorée et aux populations de Pensa.

Mes pensées également aux familles des soldats et des volontaires tombés pour la défense de la Nation. Ces actes crapuleux et barbares nous interpellent, une fois de plus, sur l'impérieuse nécessité de nous battre, ensemble, contre les forces du mal qui s'attaquent aux fondements de notre pays ».

Zéphirin DIABRE

« Le défunt maire était un symbole de résilience pour sa communauté »

« C'est avec une grande douleur que j'ai appris la mort du maire de Pensa, M. Souleymane Zabré, assassiné par des individus armés ce matin. Le défunt maire était un symbole de résilience pour sa communauté. A sa famille, je présente mes condoléances émues et toute ma compassion ».

Me Bénéwendé Stanislas Sankara

« L'UNIR/PS renouvelle son soutien indéfectible aux FDS et aux VDP »

« C'est avec une grande affliction et un grand émoi que j'ai appris l'assassinat du maire de la commune de Pensa, Monsieur Souleymane Zabré, par des individus armés non identifiés ce jour 6 juillet 2020 dans les encablures de sa commune sur l'axe Pensa- Barsalogho.

Cette énième attaque lâche et inhumaine vient encore et malheureusement nous rappeler que la lutte contre le terrorisme reste et demeure l'axe prioritaire dans le combat pour l'intégrité territoriale de notre pays et pour la sécurité physique de nos compatriotes.

En ces moments sombres et douloureux pour notre Nation, l'Union pour la renaissance/ Parti sankariste présente ses condoléances les plus attristées à la famille du maire, à la chefferie coutumière, à sa formation politique et à l'Association des maires du Burkina.

Par la même occasion, l'UNIR/PS renouvelle son soutien indéfectible aux Forces de Défense et de Sécurité (FDS) et aux Volontaires pour la Défense de la patrie. Elle appelle les populations à plus de collaboration avec les FDS pour venir à bout de l'hydre terroriste, destructrice de notre vivre-ensemble et de notre cohésion nationale. Avec le peuple, victoire ! ».