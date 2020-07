Tunisie: Parc d'activité économique de Zarzis - Une nouvelle dynamique

39 sociétés installées dans le parc d'activité économique, à Zarzis, emploient 320 personnes, dans différentes spécialités, c'est quand même peu, vu la date de création de cette zone et son emplacement géographique.

Mais il faut signaler que, pendant ces derniers mois, une dynamique est perceptible au sein de la région. En effet, tout le monde est à pied d'oeuvre pour mettre en place le pôle technologique «Zarzis Smart Center» qui offrira 400 postes d'emploi, un projet spécialisé dans les produits maritimes et qui créerait 500 postes d'emploi en plus de 60 autres postes d'emploi pour les spécialistes en équipements de matériel de restauration .

Chaouki Fréa, PDG du parc, va encore plus loin, en annonçant aux présents qu'une étude stratégique concernant la création de 80 unités industrielles et 40 autres est en cours à l'heure actuelle. Elles permettront la création de 2 000 postes d'emploi.

La visite du ministre de la Formation Professionnelle, vendredi dernier, accompagné par le gouverneur de Médenine et plusieurs responsables locaux et régionaux a été bien accueillie. Elle a donné aussi le coup d'envoi à deux autres sociétés qui s'implanteraient prochainement dans la zone; ce qui contribuera à augmenter le nombre de postes d'emploi.

Au gouvernorat et à Zarzis, le ministre était attentif et compréhensif envers tout ce qui a été dit à propos des centres et des écoles professionnelles dans la région . Il a laissé entendre qu'il faudra aider les petites et moyennes entreprises qui ont subi les répercussions négatives de la crise Covid-19 et qu'on devrait aussi faciliter les procédures administratives et les informatiser pour les rendre plus souples et plus rapides. Cela encouragerait les investisseurs à venir s'implanter dans cette zone industrielle.