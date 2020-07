Ile Maurice: La maîtrise de la langue Kreol, condition préalable à son introduction à l'Assemblée nationale

communiqué de presse

Le Premier ministre, M. Pravind Kumar Jugnauth, a affirmé, aujourd'hui à l'Assemblée nationale, que la maîtrise de la langue Kreol demeure une condition préalable majeure quant à son introduction et utilisation au Parlement.

« Ce processus prendra du temps et certaines conditions devront être remplies avant que cette langue puisse être utilisée efficacement à l'Assemblée nationale », a dit M. Jugnauth. Il a souligné la nécessité pour les parlementaires, ainsi que tout le personnel concerné, d'avoir une formation appropriée, de même que de disposer du matériel et de logiciels adéquats.

S'agissant du système d'enregistrement numérique utilisé à l'Assemblée nationale, le Premier ministre a indiqué qu'un logiciel voix-texte permet la transcription automatique des débats en anglais et en français, et qu'une plateforme devra être développée pour reconnaître la langue Kreol. M. Jugnauth a déclaré que l'Assemblée nationale étudie actuellement des projets de traduction et transcription des langues maternelles, similaires à la situation de Maurice.

Selon M. Jugnauth, des progrès ont été réalisés concernant l'élaboration de l'orthographe, de la grammaire et du vocabulaire. Le chef du gouvernement a rappelé qu'un Akademi Kreol Repiblik Moris a été créé en mai 2019 sous l'égide du ministère de de l'Education, de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie, pour suivre le développement et l'utilisation de la langue Kreol à Maurice. L'un de ses objectifs est de développer davantage l'orthographe, la grammaire, le lexique, l'usage et les normes du Kreol Morisien. À cet égard, des manuels linguistiques ont déjà été publiés, notamment: lortograf Kreol Morisien, gramer Kreol Morisien et diksioner Kreol Morisien.

Par ailleurs, le Premier ministre a précisé que le gouvernement met tout en oeuvre pour assurer le développement d'une version harmonisée du Kreol Morisien à travers l'enseignement et la formation. Cet effort devra être soutenu pendant un certain temps jusqu'à ce que la masse critique requise soit développée, a-t-il fait ressortir.

Dans cette optique, l'enseignement du Kreol Morisien a débuté dans les écoles primaires en 2012, et a été étendu au niveau des Grades 7 et 8, puis en Grade 9 en 2020. Le nombre d'élèves qui étudient le Kreol Morisien dans les écoles primaires a augmenté, passant de 17 305 en 2017 à 18 903 en 2019.