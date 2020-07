Madagascar: Des obstacles à l'expédition coloniale

Elles ont fait couler beaucoup de sueur et d'encre.

Certains militaires n'ont pas l'honneur d'attacher leur nom à quelques faits d'armes mémorables, mais ils sont du moins passés à la postérité grâce à leur ingéniosité et leur esprit d'invention. Une des Notes de mars 2010, parle de Lefebvre qui doit sa renommée aux véhicules en fer, montés sur deux roues, attelés à un mulet et pesant vide 330 kg.

Certains les font remonter à la guerre d'Algérie de la fin du XIXe siècle, elles ne seraient qu'une adaptation des « arabas », véhicules à quatre roues dont deux sur avant-train orientable. Leur nouvelle forme facilite leur marche sur les pistes africaines. D'autres attribuent plutôt leur invention à un commandant Lefebvre, spécialiste de l'attelage.

L'armée française les traîne sur les pistes du Soudan, du Moyen-Orient, avant de les rendre « tristement célèbres » pendant l'expédition de 1895 à Madagascar. L'armée commande quatre mille cinq cents de ces véhicules pour le corps expéditionnaire. Celui-ci va débarquer à Mahajanga qui n'offre aucune possibilité d'accostage. Les pontons amenés de France sont inutilisables. Aussi, le débarquement du matériel produit-il, dès les premières heures, un embouteillage monstre. Six mille mulets, sept mille convoyeurs algériens accompagnent les voitures. Le poids des véhicules ajoutent encore aux difficultés de transbordement.

Quand la colonne doit se mettre en route, toutes les marchandises sont entassées dans ces engins en fer. Des dizaines restent embourbées à la sortie de Mahajanga, avant d'avoir pu atteindre Marohogo. Il faut faire appel à la Marine pour sauver des équipages. Les véhicules en dehors de la piste deviennent un handicap pour la colonne.

Minés par la fièvre, les soldats doivent les transformer en ambulances pour diriger les centaines de malades vers les centres sanitaires de Marololo et de Suberbieville (Maevatanàna). Des convois entiers sont abandonnés dans la brousse de cette dernière localité.

Dans un rapport rédigé pour l'autorité supérieure, le capitaine Mauriès note « que le corps expéditionnaire, en se retirant, avait abandonné sur la route d'Andriba des débris importants. Sur 100 km, se trouvaient livrées à toutes les intempéries et oxydées par l'humidité, près de quatre mille voitures Lefebvre représentant un capital de 2 millions de francs!... Cet éparpillement de matériel en ruine laissait dans l'esprit la plus pénible impression... ».

En dehors des dégradations dues aux vices de construction, à l'inexpérience des conducteurs et aux sinuosités incessantes de la route, il y a celles qui proviennent de l'état d'abandon dans lequel se trouvent les véhicules. « Les fausses jantes en bois, par exemple, étaient presque entièrement rongées par les feux de brousse. » Outre les coffres, les ridelles, roues, essieux, brancards répandus pêle-mêle au fond des ravins, on trouve quelques groupes de matériel en désordre.

Des esprits ingénieux récupèrent ces épaves et les utilisent à des fins domestiques. Drôle de destinée que celle de ces engins! Beaucoup sont encastrés dans les murs et servent d'armoires résistant à la morsure du temps et aux termites. Dans certains villages, on se contente de les traîner auprès des cases et d'en faire des poulaillers et des réservoirs d'eau.

Le corps expéditionnaire finit par les vouer aux gémonies. En 1905, l'officier qui commande l'artillerie de Diego-Suarez, reçoit l'ordre d'en fabriquer avec du bois du pays. Dans ce but, un atelier de charronnage est monté. Les voitures devraient être construites en prévision d'une guerre contre l'Angleterre. L'entente cordiale dissipe les nuages qui assombrissent l'horizon et le projet est oublié. « Tombereau, ambulance, tombeau, la voiture Lefebvre finit sa carrière comme pièce de musée!... » (René Lhermite).

Effectivement, la gendarmerie de Moramanga crée un Musée où les Lefebvre doivent figurer en bonne position. Il suffit aux gendarmes de refaire à l'envers la route du corps expéditionnaire jusqu'à Maevatanàna, pour trouver et faire leur choix de ce qui reste de ces engins aux lourds godillots qui ont fait gémir des milliers de troupiers.