Ile Maurice: Passation de service au Lions Club Savanne le dimanche 28 juin 2020 au Restaurant Comlone à Riambel

Le Président Dr. Dushyant Purmanan a cédé la place à Lions Brian Leung. Ce dernier, très connu dans le domaine de la restauration est l'un des Directeurs de la chaine «Taste of Asia». La devise du nouveau président est «Repenser le service pour répondre aux vrais besoins».

Il a, dans son discours d'acceptation, prononcé les mots suivants: «Mon programme pour le prochain mandat s'inscrira dans les besoins de notre communauté post-covid. Nous aurons, passé le temps de confinement, à repenser notre futur vers des besoins plus concrets, plus réalistes car nous avons compris que les grands projets que nous faisons, le cocon dans lequel nous nous confinons, notre travail acharné, toujours plus d'argent pour un plus grand confort, parfois au détriment de notre famille, de notre vie sociale... tout cela peut s'écrouler du jour au lendemain. Nous avons découvert la vraie pauvreté, avec les squatters vivant à la belle étoile dans un hiver glacial. Le manque de soutien scolaire à Britannia, les collégiens qui dans les villages du Sud qui ne mangent pas à leur faim et n'ont qu'un repas sur deux, la lutte des Zenfan Camp Diable pour le bien être des habitants de leur village, la protection de la belle nature de la Savanne, ses plantes endémiques, ses falaises, son jardin à Souillac, les enfants souffrant de cancer et ayant besoin de notre présence, le laboratoire aura encore besoin de nouveaux appareils... »

Quant au Président sortant, le Dr. Lions Dushyant Purmanan, suivant sa devise «LE SERVICE A COEUR POUR FAIRE UNE DIFFERENCE», il a remercié le Club qui a permis, malgré un mandat écourté par le confinement, d'accomplir plus d'une cinquantaine d'interventions dans différents domaines dont la santé, avec entre autres, la donation de quatre machines aphérèses au Laboratoire de Candos, l'environnement, la malnutrition, l'éducation, impliquant les jeunes et les moins jeunes, ce qui a contribué à faire une différence dans la communauté.

Le Club Savanne, qui compte six années d'existence, est l'un des deux Clubs de la Région à avoir reçu la reconnaissance du Gouverneur pour le travail accompli. Cette cérémonie dans l'amitié a aussi vu l'intronisation de 8 nouveaux membres... ..encore plus de bénévoles pour le service à autrui.