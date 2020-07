Ile Maurice: Rapport Lam Shang Leen - Noor Hussenee blanchi

Il n'y a pas d'adverse findings concernant Noor Hussenee. C'est ce que la représentante légale de Paul Lam Shang Leen a concédé en cour hier, mardi 7 juillet lors des débats concernant la demande de révision judiciaire du rapport de la commission d'enquête sur la drogue.

Suite à la déclaration de la représentante de Paul Lam Shang Leen, Me Hussenee a retiré sa demande de révision judiciaire, et l'accord a été ratifié par les juges David Chan et Rita Teelock. Toutefois, Noor Hussenee a demandé à ce que la décision soit communiquée par écrit au Président de la République.

Pour rappel, Paul Lam Shang Leen avait émis des remarques contre l'avocat qui aurait rendu des visites au détenu Siddick Islam sans que ses services soient retenus. Son nom avait également été cité comme celui qui aurait vu un sac rempli d'argent être remis à Me Raouf Gulbul lors de la campagne électorale de 2014. De plus, il avait aussi été interrogé par la Commission sur une réunion au domicile de Peroomal Veeren à laquelle il aurait assisté.

Sollicité, Me Noor Hussenee estime que son honneur a été lavé par la Cour Suprême. «Je remercie Dieu et mes hommes de loi, parmi Me Robin Ramburn, Senior Counsel. Je peux dire que je peux maintenant exercer tranquillement» confie-t-il.