Ile Maurice: Le pays reste un partenaire important pour la France

communiqué de presse

L'île Maurice est, et restera un partenaire important pour la France dans cette région du monde ainsi que dans les domaines du changement climatique, de la défense de l'environnement et de la protection de la biodiversité, a déclaré l'ambassadeur de France à Maurice, M. Emmanuel Cohet, aujourd'hui, au Bâtiment du Trésor à Port Louis.

L'ambassadeur faisait ses adieux au Premier ministre, M. Pravind Kumar Jugnauth, après un mandat de trois ans à Maurice. A l'issue de sa rencontre avec le Premier ministre, M. Cohet a fait ressortir que plusieurs points importants ont été évoqués, notamment, les questions économiques ; la manière dont la France pourrait soutenir Maurice dans cette période post-Covid-19 ; le renforcement de la collaboration entre les deux pays ; et la coopération régionale avec l'île de la Réunion et Mayotte.

En outre, la France, tout comme Maurice, est un partenaire actif au sein de la Commission de l'océan Indien et les deux pays souhaitent approfondir leur travail pour le développement de la région et les relations entre toutes les îles de l'océan Indien, a affirmé l'ambassadeur.

De plus, M. Cohet a exprimé sa reconnaissance, sa gratitude et ses remerciements à tous les partenaires locaux qui travaillent en collaboration avec l'ambassade de France, et à tous les Mauriciens pour leur accueil chaleureux. Et d'ajouter que ce qu'il retient de sa mission, c'est le grand nombre de projets entre la France et Maurice, beaucoup d'amitié, de même qu'une relation très profonde qui dépasse les questions politiques et économiques, et orientée vers l'avenir.