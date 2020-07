Sénégal: Baisse des cours des produits énergétiques et non énergétiques au premier trimestre 2020

Les indices des cours des produits énergétiques et non énergétiques ont enregistré des baisses respectives de 18,4% et 0,7% au premier trimestre 2020.

Pour la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee), cette évolution résulterait principalement des répercussions de la pandémie de Covid-19 sur l'offre et la demande de matières premières.

Dans sa « Note de conjoncture » consacré au premier trimestre de 2020, la Dpee fait savoir que sur le marché des matières premières, les cours se sont repliés.

Selon elle, en variation trimestrielle, les indices des cours des produits énergétiques et non énergétiques ont enregistré des baisses respectives de 18,4% et 0,7% au premier trimestre 2020.

La structure explique dans la foulée que cette évolution résulterait principalement des répercussions de la pandémie de Covid-19 sur l'offre et la demande de matières premières.

Par ailleurs, elle relève qu'en glissement annuel, les cours des matières premières énergétiques et non énergétiques ont respectivement reculé de 21,5% et 0,8% au premier trimestre 2020. A l'en croire, s'agissant des produits alimentaires, un renchérissement trimestriel de 0,9% est noté au premier trimestre 2020.

Cela confie-t-elle, en liaison avec le sucre (+5,4%), les produits laitiers (+5,2%), les huiles végétales (+4,8%) et les céréales (+2,2%).

Sur un an, la Dpee indique que les prix des produits alimentairesont progressé de 7,3%, au premier trimestre 2020, sous l'effet des huiles végétales (+20,7%), de la viande (+10,2%), du sucre (+6,1%) et des produits laitiers (+6,0%).